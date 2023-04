Em reunião com Neto, Edson Quinto pede criação de Comitê Municipal de Segurança Escolar - Diário do Vale

Em reunião com Neto, Edson Quinto pede criação de Comitê Municipal de Segurança Escolar

Matéria publicada em 6 de abril de 2023, 19:32 horas

Volta Redonda – O vereador Edson Quinto se reuniu com o prefeito Antônio Francisco Neto, em Volta Redonda, para discutir a criação de um Comitê Municipal de Segurança Escolar.

A iniciativa é uma indicação do parlamentar, que foi prontamente atendido por Neto e garantiu que, em breve, poderá dar boas notícias aos professores, pais e alunos.“Há uma fragilidade imensa no comportamento humano, e vivemos um momento difícil, pós-pandemia, que necessita de um olhar técnico para que a segurança na comunidade escolar seja priorizada em nosso município, estado e país”, justificou Edson Quinto.

Edson Quinto, à esquerda, quer que Neto crie Comissão Municipal de Segurança Escolar

Foto: Assessoria Edson Quinto