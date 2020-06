Em ritmo de treino, Flamengo faz 3 a 0 no Bangu e está na semifinal da Taça Rio

Matéria publicada em 18 de junho de 2020, 23:27 horas

Rio de Janeiro – O Flamengo venceu o Bangu, por 3 a 0, nesta quinta-feira, no Maracanã, pela quarta e penúltima rodada da fase de classificação da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca Com o resultado, o time da Gávea chegou aos 12 pontos, é líder do Grupo A e está classificado para as semifinais.

O jogo foi o primeiro desde o início da pandemia e foi marcado por muita polêmica antes da partida, com Fluminense e Botafogo tentando impedir o retorno da competição por acharem que o surto da covid-19 ainda não está controlado na cidade do Rio de Janeiro. Mas o TJD, no fim da tarde, indeferiu o pedido dos dois clubes e manteve o calendário previsto pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj).

Como se esperava, o início do jogo teve domínio total do Flamengo, que praticamente atuou dentro da grande área do Bangu. Mas o pouco espaço para trabalhar as jogadas foi um problema para o setor ofensivo de Jorge Jesus.

Gabriel, muito preso entre os zagueiros, quase não pegou na bola Mesmo assim, foi dele o primeiro chute a gol para defesa de Matheus Inácio, aos dez minutos de jogo.

Os destaques foram o lateral-direito Rafinha e o volante Gerson, que nem aparentavam estar mais de três meses longe dos gramados, tal a participação na partida, graças a incrível boa forma física.

O gol saiu aos 17 com o mesmo jogador que fizera o último gol antes da pandemia: Arrascaeta. O uruguaio aproveitou um rebote da zaga do Bangu, após cruzamento de Rafinha, e emendou de pé esquerdo para abrir o placar.

Em ritmo de treino, o Flamengo ainda teve mais duas boas chances pelo menos para ampliar a vantagem. Uma novamente com Arrascaeta e outra com Bruno Henrique, que chegou atrasado para finalizar.

No segundo tempo, Jorge Jesus aproveitou as novas regras e fez as cinco alterações permitidas. O Flamengo não perdeu o ritmo e conseguiu o segundo gol com Bruno Henrique, após boa jogada de Gabriel pela direita.

Diego Alves poucas vezes foi notado em campo. Em uma delas mostrou estar em bom ritmo, ao fazer bela defesa em chute forte de Juan Felipe.

Mas ainda havia tempo para mais um gol do Flamengo. Pedro Rocha, que substituiu Bruno Henrique, aos 39 minutos, precisou de apenas quatro minutos me campo para receber de Gabriel e mandar para as redes: 3 a 0 e fim de jogo.

FICHA TÉCNICA

BANGU 0 X 3 FLAMENGO

Gols – Arrascaeta aos 17 minutos do primeiro tempo; Bruno Henrique, aos 20 e Peedro Rocha aos 43 do 2.º.

BANGU – Matheus Inácio; Juliano (Raul), Michel, Rodrigo Lobão e Dante (Robert), Dieyson (Lucas Sampaio), Josiel (Felipinho), Felipe Dias, Rodrigo Yuri e Juan Felipe; Rhainer (Rocha). Técnico: Eduardo Allax.

FLAMENGO – Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão (Thiago Maia), Gerson (Diego), Everton Ribeiro (Michael) e Arrascaeta (Vitinho); Bruno Henrique (Pedro Rocha) e Gabriel. Técnico: Jorge Jesus.

Árbitro – Wagner do Nascimento Magalhães.

Local – Maracanã.