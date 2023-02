Em um dia, Angra registra 50% da chuva esperada para fevereiro - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2023, 15:34 horas

Força-tarefa social auxilia famílias atingidas pela chuva com itens como cartão-alimentação, água e produtos de limpeza

Angra dos Reis – Em 24h foi registrado um acumulado de chuva acima de 100 mm, metade do que era previsto para todo o mês de fevereiro em Angra dos Reis. A equipe do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Campo Belo realizou uma força-tarefa no Encruzo da Enseada para amenizar os efeitos causados pela forte chuva que atingiu o município na noite da última terça-feira (7).

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania/ Secretaria Executiva de Assistência Social, entre quarta-feira (8) e quinta-feira (9), 14 famílias atingidas receberam um cartão-alimentação no valor de R$150,00, além de água potável e kits com produtos de limpeza.

– Esse valor vai ajudar os moradores na compra de alimentos. Além disso, eles não vão gastar comprando produtos de limpeza – contou a coordenadora do CRAS Campo Belo, Bianca Medina.

Segundo o Secretário de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Eduardo Sampaio, este é o papel da Prefeitura: ajudar aos que precisam no momento de necessidade.

– Estamos aqui desde o início da noite de terça-feira, quando começou o temporal, dando assistência aos moradores do Encruzo. Liberamos este cartão que fará a diferença para estas famílias, além de outros itens. Graças a Deus não tivemos vítimas – agradece.

A zeladora Teresinha Menezes, de 53 anos, agradeceu ao governo pela ação.

– Quero agradecer a toda a equipe da Prefeitura que está nos dando suporte desde a noite de terça-feira. Esses benefícios são de grande importância neste momento – ressalta.