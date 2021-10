Matéria publicada em 13 de outubro de 2021, 16:39 horas

Itatiaia- A Prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria de Saúde, já realizou em um mês de funcionamento do castramóvel, 64 castrações gratuitas de gatos.

Segundo a prefeitura, os procedimentos estão sendo realizados, pelo Castramóvel, localizado na Praça da Emancipação, do bairro Campo Alegre.

A secretaria de saúde ressaltou que o projeto vem contemplando, inicialmente, moradores do bairro Campo Alegre e logo após seguirá para outros bairros.

Serão castrados cães e gatos, de 8 meses a 10 anos de idade, com peso até 15 kg. Um dos veterinários responsáveis pelos procedimentos, Thássio Silva, destaca que é importante que os moradores não faltem no dia agendado.

– Pedimos que os moradores que confirmarem, não faltem no dia agendado, pois acaba prejudicando quem está na fila. O morador que faltar, terá que ir para o final da fila. No caso dos gatos, é preciso deixar o animal um dia antes do procedimento preso dentro de casa para que ele não fuja – explicou Thássio.

Cadastro

O cadastro para o procedimento está disponível no site da Prefeitura na página: https://itatiaia.rj.gov.br/conteudo/321/secretaria-municipal-de-saude-ficha-de-cadastro–esterilizacao-cirurgica-de-caes-e-gatos Após o cadastro, os moradores devem aguardar o contato da secretaria de Saúde, que será feito por telefone ou via Whatsapp para agendamento do procedimento.