Em vídeo ao lado de Bolsonaro, Weintraub anuncia saída do Ministério da Educação

Matéria publicada em 18 de junho de 2020, 16:15 horas

Brasília – Na tarde desta quinta-feira (18), Abraham Weintraub, até então ministro da educação, informou a sua saída do cargo. O anuncio foi feito através de uma rede social, onde o agora ex-ministro postou um vídeo ao lado do presidente Jair Bolsonaro.

Weintraub ficou no cargo por 14 meses e deixará o ministério após sequência de crises com outras instituições e episódios como ofensas aos chineses e chamou ministros do STF de ‘vagabundos’.