Em VR, Clube Palmares lança projeto para fortalecer empreendedorismo afro

Sul Fluminense – Em abril deste ano, o Clube Palmares, em Volta Redonda, lançou oficialmente o projeto ‘Blackmoney’, iniciativa que tem por objetivo não apenas divulgar o trabalho da comunidade negra local, mas também construir uma rede de fortalecimento e troca de informações entre os participantes. O ‘Blackmoney Palmares’ está sob coordenação de Maria Luísa Garcia, graduada em Administração pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e pós-graduada em Gestão da Qualidade, e Thaís Santos Costa de Farias, graduanda em História.

Em entrevista ao DIÁRIO DO VALE, Maria Luísa – que também é empreendedora – explica que a iniciativa é baseada em um movimento que resgata a filosofia de independência financeira defendida por Marcus Garvey nos Estados Unidos do início do século XX. É, ainda, inspirado pelas Tias Baianas do Rio de Janeiro, que foram pioneiras no empreendedorismo afro-brasileiro.

“O projeto busca criar uma rede de apoio e divulgação para empreendedores negros”, resume a coordenadora.

De acordo com ela, já em seu lançamento o projeto impactou positivamente a comunidade local. O evento contou com a participação da empreendedora Karine Negrita, proprietária da Negrita Modas, o público teve a oportunidade de entender melhor a importância da filosofia do blackmoney e como o projeto funciona na prática. Karine compartilhou sua trajetória, tanto como empresária quanto como consumidora de produtos e serviços de outros empreendedores negros.