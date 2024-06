Em VR, Dia Mundial do Meio Ambiente será celebrado com show stand-up

Volta Redonda – Para comemorar com estilo do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta quarta-feira (5), o Hotel Bela Vista recebe o stand-up do humorista André Lucas, filho de Chico Anysio, em apresentação única. Com o tema ‘Vamos Desmatar a Tristeza’, a celebração da data tem foco em inovações sustentáveis promovidas por uma empresa ligada à preservação do Meio Ambiente.Com entrada franca, o evento promete ampliar o networking de envolvidos na área. As vagas são limitadas e são destinadas às empresas do setor.