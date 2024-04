Embalado, Voltaço vence o Floresta EC na segunda rodada do Brasileirão Série C

Volta Redonda – Com casa cheia, o Voltaço brilhou em campo contra o Floresta EC, garantindo a vitória neste domingo (28), no Raulino de Oliveira, na segunda rodada do Brasileirão Série C.

A partida teve início com o Esquadrão de Aço mostrando sua determinação desde os primeiros minutos. Aos 23 do primeiro tempo, aproveitando uma brecha na defesa do Floresta EC para abrir o placar, Ítalo Carvalho sacudiu as redes adversárias marcando seu primeiro gol na competição.

Porém, a resposta do Floresta EC veio rapidamente, logo em seguida, aos 28 minutos da primeira etapa, João Pedro Rodrigues igualou o placar, mantendo a disputa acirrada e a expectativa elevada para os torcedores de ambos os times.

Contudo, o Voltaço não se deixou abalar. Aos 45 minutos do primeiro tempo, antes do intervalo, Ítalo Carvalho novamente se destacou ao converter uma penalidade, marcando o segundo gol dele na partida e colocando o Voltaço novamente à frente no placar.

Ao final dos 90 minutos, o placar permaneceu inalterado, garantindo a vitória do Esquadrão de Aço por 2 a 1 sobre o Floresta EC. O Voltaço garantiu os três pontos cruciais na tabela do Brasileirão Série C.

Próximo confronto do Voltaço será contra o São José EC, fora de casa, no sábado (4), às 19h30.