Embarcações colidem em mar de Angra dos Reis

Matéria publicada em 19 de dezembro de 2021, 15:41 horas

Uma embarcação da prefeitura e táxi-boat colidem deixando dez feridos

Angra dos Reis – Uma embarcação da prefeitura colidiu na madrugada deste domingo, dia 19, com um táxi-boat no mar de Angra dos Reis, deixando dez pessoas feridas. Segundo o município, o acidente ocorreu na praia do Abraãozinho, quando uma lancha oficial da Segurança Pública foi averiguar uma possível festa irregular.

Durante o trajeto de volta, a lancha acabou colidindo com outra do tipo táxi-boat, com 19 ocupantes. Ao todo, dez pessoas ficaram feridas e foram levadas até o posto de saúde da Vila do Abraão, todas conscientes. Seis foram liberadas na hora com leves escoriações e quatro foram encaminhadas até o Hospital Municipal da Japuíba com ferimentos leves.

O táxi-boat afundou devido a colisão, mas, todos foram retirados da água pela equipe de resgate. A embarcação da prefeitura ficou ancorado na Ilha Grande.

O caso foi registrado pela 166ª DP e também na Delegacia da Capitania dos Portos de Angra dos Reis, que irão apurar o acidente. Em nota a prefeitura de Angra disse que a embarcação estava com todas as luzes de navegação ligadas, incluindo giroflex.

Foto: Rede Social