Embratur premia games que divulgam turismo brasileiro

País – Com o objetivo de promover o Brasil através da criatividade, inovação e os padrões de qualidade associados à indústria brasileira de games, a Embratur, em parceria com a Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Games (Abragames), lançou na quinta-feira (1º), a 2ª edição do prêmio Brasil Tá Pra Game. O lançamento ocorreu durante o Gamescom Latam, em São Paulo (SP).

Por meio do prêmio, a Embratur quer reconhecer e premiar jogos que se inspiram nas dimensões da cultura brasileira (contemporâneas e regionais) como um ativo para a promoção do país e do turismo . A segunda edição premiará novos entrantes nessa indústria e jogos que também apresentem aspectos contemporâneos da cultura brasileira em suas narrativas (artes, música, design de som) e jogabilidade.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, destaca a importância da iniciativa para engajar visitantes gamers a conhecerem o Brasil e incentivar os destinos brasileiros a adotarem os jogos digitais como estratégia de promoção de turismo.

“Estamos falando de uma indústria que ocupa a segunda posição entre os negócios de entretenimento no mundo, atrás apenas do segmento de conteúdos para televisão. Nosso objetivo é difundir a excelência e os talentos presentes na indústria de games e tornar o turismo brasileiro competitivo internacionalmente, motivando o interesse de turistas/jogadores (gamers) e promovendo conhecimento sobre destinos, territórios, histórias e personagens da cultura brasileira”, explicou Freixo

O prêmio

O Brasil Tá Pra Game tem o objetivo de inovar na promoção da imagem do país a partir dos padrões de qualidade e das dimensões tecnológicas e criativas associadas à indústria brasileira de games. O intuito é identificar e dar visibilidade a soluções originais e inovadoras (jogos digitais) que possam promover o Brasil e com potencial de serem incorporadas ao setor turístico, conectando este setor com empresas desenvolvedoras de games ampliando oportunidades de negócios. O primeiro lugar do desafio leva R$ 70 mil; o segundo lugar, R$ 50 mil e terceiro colocado recebe, R$ 40 mil. Os novos entrantes (desenvolvedores de jogos com CNPJ a partir de 1º de janeiro de 2020) levam R$ 30 mil.

As soluções serão escolhidas deverão apresentar alta qualidade técnica e serem jogos de promoção voltados a promover destinos turísticos ou engajamento com experiências turísticas. A qualidade deve estar presente no design de jogabilidade e na mecânica de jogo destacando o engajamento, design de som e outros aspectos relevantes que contribuam para uma experiência imersiva e agradável para os jogadores. Apresentando uma abordagem original e criativa na forma como personagens, histórias, lugares, ícones e dimensões amplas da cultura brasileira, não só em termos regionais, foram incorporados de maneira orgânica.

Serão observadas soluções gamificadas ou interativas que desenvolvam jogos com o intuito de promover destinos turísticos ou criando conexão com experiências turísticas, possíveis de serem replicadas para diferentes destinos e instituições do setor turístico

Para se inscrever a desenvolvedora de jogos deve ser constituída e sediada no Brasil. Só podem participar jogos completos e publicados (lançados comercialmente) a partir de1º de janeiro de 2020. O jogo precisa estar em formato jogável/executável definido pela possibilidade de os membros do júri manipularem o jogo em tempo real enquanto estiverem rodando na plataforma nativa. Poderão participar jogos executados em PC ou Consoles, jogos acessíveis via navegador web e também jogos para tablets, celulares e dispositivos de realidade virtual, aumentada e mista. Todos os recursos utilizados deverão indicar a sua origem.

Após a divulgação dos selecionados para a etapa de Pitching será aberta uma votação popular. O encerramento das inscrições ocorrerá em 06 de junho e a divulgação dos jogos selecionados para o Pitch Day será em 01 de setembro 2025.

Inscrições

Para conhecer o desafio e se inscrever, acesse AQUI.

As inscrições se encerraram em 6 de junho de 2025.