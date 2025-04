Emendas Parlamentares: Munir Neto visita municípios no Sul Fluminense

Sul Fluminense – O deputado estadual Munir Neto realizou uma série de visitas a municípios do Sul Fluminense, na quinta-feira (10). Na primeira agenda, pela manhã, o parlamentar se encontrou com o prefeito de Rio das Flôres, Rodrigo Cibalena, e o secretário municipal de Governo, Mário Vasconcelos Fernandes, quando discutiram a destinação de emendas parlamentares para o município, que passa por uma situação financeira difícil, e a realização de projetos.

“Nós conversamos com o prefeito e o secretário de Governo, que nos relataram que o município tem uma dívida muito grande – mais de R$ 100 milhões – e está com dificuldades para realizar algumas ações e projetos. Nos colocamos à disposição para ajudar com o nosso mandato, no sentido de articular alguma conversa com o Governo do Estado, além de destinar emendas parlamentares para a execução no próximo ano”, disse Munir.

O deputado também articulou uma visita de Rodrigo Cibalena a Volta Redonda, para uma troca de experiências e projetos com o prefeito Antônio Francisco Neto. “Rio das Flôres tem uma experiência muito grande com cooperativas, principalmente na área de confecções, e isso pode ser levado para outros municípios. Ao mesmo tempo, Volta Redonda tem projetos simples e baratos, como o Palco sobre Rodas, além de vários projetos da Assistência Social, que podem ser trazidos para cá”, afirmou o deputado.

O prefeito agradeceu o apoio, e afirmou que município precisa de parcerias para retomar programas e outras ações. “Muito importante essa visita. Rio das Flôres precisa de parcerias. O município vai retomar, daqui por diante, todos os eventos, ações de assistência social e turismo, através de parcerias. E o Munir colocou o mandato dele à disposição para conseguirmos essas parcerias. Eu e a população de Rio das Flôres só temos a agradecer”, pontuou Rodrigo, que também comentou sobre o convite para a visita a Volta Redonda. “Achei ótimo o convite, com certeza estarei lá, com meu secretário de Governo, para ver de perto os projetos de Volta Redonda e implantar em Rio das Flôres. Isso será de grande valia, principalmente para a Assistência Social do município”.

Barra do Piraí

Munir seguiu para Barra do Piraí, onde participou de uma entrevista em um programa de rádio, e logo após se dirigiu à Santa Casa do município, pra entregar a doação de 10 cadeiras de rodas – cinco para pessoas até 100 quilos, e cinco para atender pessoas com mais de 150 quilos.

“Nós conseguimos essas cadeiras após uma solicitação da diretora médica da Santa Casa, a doutora Nadja Nascimento. Conversamos com alguns empresários de Barra do Piraí e Volta Redonda, e eles fizeram a doação dos equipamentos”, disse Munir, que participou da entrega ao lado da diretora médica e do vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida.

“Nós ficamos muito felizes com essa doação, agradecemos muito em nome da prefeita Katia Miki e da população de Barra do Piraí. Com certeza, vai ajudar muito a nossa querida Santa Casa”, disse Cristiano.

Volta Redonda

Após a agenda em Barra do Piraí, o deputado seguiu para Volta Redonda, onde participou de uma palestra na Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR), sobre a campanha “Leão Amigo”, para doação de parte do Imposto de Renda devido diretamente para o Fundo para Infância e Adolescência (FINAD) e para o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso (FMDI).

A palestra foi realizada por representantes da Receita Federal, e foi organizada em parceria com a secretaria municipal de Assistência Social de Volta Redonda. O objetivo foi divulgar a campanha de doação para os empresários da cidade.

“No ano passado, os fundos municipais da Criança e Adolescente, e do Idoso, receberam cerca de R$ 200 mil. Segundo os cálculos da Receita Federal, Volta Redonda tem potencial para arrecadar mais de R$ 20,5 milhões nessa modalidade de doação. O prefeito (Antônio Francisco) Neto lançou um desafio para os empresários presentes na reunião, para a cidade arrecadar pelo menos R$ 1 milhão. Os empresários apoiaram a ideia e tenho certeza que essa meta vai ser batida”, disse Munir, destacando a importância do projeto. “Como presidente da Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente e Idoso da Alerj (Assembleia Legislativa do EStado do Rio de Janeiro) acho que esse programa é muito importante, porque as doações vão direto para o município. É importante as pessoas entenderam que não vão gastar nada a mais, só vão destinar uma parcela do imposto devido – 1% para pessoas jurídicas e 3% para pessoas físicas – diretamente para os fundos municipais”.