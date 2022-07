Emoção, diversão e disputas marcam a terceira etapa do Estadual de Kart em Volta Redonda

Matéria publicada em 11 de julho de 2022, 17:22 horas

Volta Redonda – Os motores roncaram alto no Kartódromo de Volta Redonda no último sábado, dia 9, nas corridas da 3ª Etapa do Campeonato Estadual de Kart do Estado do Rio de Janeiro, organizado pela FAERJ (Federação de Automobilismo do Estado do Rio de Janeiro).

O administrador do Kartódromo de Volta Redonda, Felipe Falcão, explicou a importância do evento.

– As corridas de kart mexem com todos os amantes do automobilismo. E é isso que buscamos. Além de movimentar tanto a parte de turismo, quanto a esportiva da cidade. Nosso desejo é ver o kartismo novamente forte em nosso Estado – disse.

Campeões da 3ª Etapa

O Campeonato Estadual de Kart deste ano está dividido em quatro categorias: Mirim (crianças de 7 a 9 anos); Cadete (crianças de 8 a 11 anos); Graduado (pilotos de 15 a 27 anos) e Sênior (acima de 28 anos).

O campeão da categoria Sênior foi Felipe Caiado, kart número 22. O piloto é do Rio de Janeiro e tem uma vasta experiência no kart.

– Possuo 20 anos de kart, fui campeão carioca de novato, carioca de F4, campeão brasileiro em 2011, estou voltando a correr neste campeonato após 10 anos parado – informou o kartista.

O vice-campeão na Sênior foi Marcelo Cascão e o P3, Timo Jokinen, piloto finlandês, mas que mora na cidade do Rio há mais de 20 anos.

Na Graduado, quem levou a etapa foi Sinder Bitton Neto, filho do Sinder Bitton, promotor do evento. Sindinho, como é mais conhecido, relatou a felicidade que é competir próximo de casa.

– Estou no kart faz 13 anos, tenho muitos campeonatos. Já corri em São Paulo, disputei brasileiros de kart, mas correr no Estado do Rio é sempre muito bom porque é perto de casa.

A segunda posição da Graduado ficou com Brenno Steffan, estreante em competições de kart.

O vencedor da Cadete foi o piloto Thomáz Costinhas, de 11 anos de idade, que lidera o campeonato e foi o destaque na sua categoria.

O segundo lugar da Cadete ficou com o piloto Gabriel Constantino, de 9 anos, que é estreante no kart de competição e morador de Volta Redonda.

Na Mirim, o piloto Eduardo Martini Mota, de Barra Mansa, ficou em primeiro lugar e em P3 na geral junto com os Cadetes. Dudu, como também é conhecido, leva a marca de ser o caçula da competição e o mais jovem do Estado correndo oficialmente, com apenas 7 anos. Também vale ressaltar que ele é o único correndo na categoria Mirim neste campeonato.

De acordo com os organizadores o saldo foi positivo, todos os pilotos e responsáveis pelo kart no Estado estão trabalhando para atrair novos espectadores, mais kartistas e com o objetivo de fazer o esporte forte no Rio de Janeiro.