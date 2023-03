Empatia e proteção: Patrulha Maria da Penha do 28º PM atende mulheres vítimas de violência - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de março de 2023, 07:56 horas

Sul Fluminense – Praticamente todas as vezes que vai fazer um atendimento, a cabo PM Débora Freitas, lotada no 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), se emociona. Ela, que está há 10 anos na PM, trabalha na Patrulha Maria da Penha – Guardiões da Vida, é uma das responsáveis por fiscalizar o cumprimento de decisões judiciais que protegem mulheres vítimas de violência.

“Não tem como não se emocionar, é uma questão de empatia”, define a policial em entrevista ao DIÁRIO DO VALE. Ela conta que, além de acompanhar meninas e mulheres que vivem situações de violência, também ministra palestras para os supostos agressores.

O projeto da Patrulha, que funciona em todo o estado do Rio, é uma parceria da PM com o Tribunal de Justiça. Por isso, policiais são convidados pelo judiciário a orientar os homens quanto à importância de deixarem de ser agressores para tornarem-se parceiros. As palestras, diz Débora, são ministradas nos fóruns de Barra Mansa e Volta Redonda. “Poucos ficam com raiva depois da palestra. A maioria agradece”, destaca a policial.

Segundo a policial, o programa tem obtido bons resultados, principalmente com a fiscalização do cumprimento de medidas protetivas. “A maioria é cumprida”, afirma, ressaltando que todos os policiais que atuam no programa passam por cursos de qualificação e são voluntários. Sobre a importância do trabalho desenvolvido pela PM, a cabo Débora diz que ela mesma já foi impactada e conscientizada. “Toda mulher já passou por um relacionamento abusivo. Quando comecei na Patrulha, descobri que eu já tinha passado por um relacionamento assim, sem saber. Então, quando alguma mulher fala que passa por isso, me emociono. Sabemos o que ela está vivendo”, revela Débora.

Solidariedade

A policial acrescenta que ajudar mulheres nesta situação é algo que lhe dá satisfação, mas nem sempre é fácil. Atender vítimas de estupro – principalmente crianças – é difícil. “Atendi uma menina que foi estuprada pelo tio. Fomos à casa da avó, onde ela vivia, buscar suas coisinhas. Tinha uma mãe humilde e muito amorosa, que a deixava na casa da avó para poder trabalhar. Mexeu muito comigo”, conta, sem esconder a emoção. A garotinha, diz ela, muito esperta e inteligente, deu-lhe um abraço. E perguntou o que deveria fazer para se tornar policial também. “As crianças se aproximam, querem conversar, tirar foto. É muito bom o carinho que as pessoas têm pela gente”, frisa.

Às vezes, diz Débora Freitas, acontece de ela se encontrar com mulheres que em algum momento já foram assistidas pela Patrulha Maria da Penha. “Encontrei uma assistida recentemente e ela me reconheceu. Agradeceu, disse que se sentiu acolhida. É muito gratificante”, define, acrescentando, porém, que para exercer este papel é preciso ter perfil – e ser solidário é um dos atributos necessários.

“No meu dia-a-dia, vejo que a mulher tem força para correr atrás de seus direitos. Mas percebo que muitas sentem culpa, acham que não prejudicar o homem se denunciá-lo”, diz. “A culpa não é da mulher. O homem denunciado está apenas colhendo os frutos de suas ações. Não há justificativa para nenhuma agressão: nem sexual, nem física, nem psicológica”, emenda Débora Freitas, aproveitando para convidar as mulheres vítimas de violência a buscarem ajuda o quanto antes. “Podem ligar para a Central de Atendimento à Mulher no número 180, fazer um registro de ocorrência na Delegacia ou nos procurar no 28º BPM para orientação”, informa a policial. O atendimento da Patrulha Maria da Penha no Batalhão acontece de segunda a sábado, das 8 às 18h.