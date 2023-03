Emplacamento de veículos sobe 14% em 2023 - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de março de 2023, 08:10 horas

País – Em fevereiro, segundo dados da Fenabrave – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores – os emplacamentos de veículos tiveram alta nas vendas diárias, na comparação com janeiro de 2023, e evolução de 11,16% sobre o mesmo mês de 2022. No ano, o setor registra crescimento acumulado de 14,25%.

“Tivemos apenas 18 dias úteis em fevereiro e conseguimos evoluir 11,16% no volume diário de veículos sobre o resultado de janeiro. Na média, foram emplacadas 12.801 unidades, diariamente, em fevereiro, contra 11.516 unidades em janeiro deste ano. A elevação sobre o ano anterior está muito relacionada ao auge da crise de falta de produtos que atingiu o setor automotivo, principalmente, nos anos de 2021 e 2022”, analisa Andreta Jr., Presidente da Fenabrave.

Segundo ele, dados os desafios conjunturais, como a alta taxa de juros e a sazonalidade de início de ano, os resultados são positivos. “Praticamente, todos os segmentos registram alta no acumulado do bimestre, em relação a 2022, com destaque para o mercado de motocicletas, categoria que tem boa expectativa de crescimento para este ano, segundo nossas projeções”, conclui Andreta Jr.