Empreendedor de Volta Redonda lança startup voltada para o setor imobiliário

Matéria publicada em 29 de outubro de 2020, 17:23 horas

Volta Redonda – Com apenas 26 anos, Jota Junior acaba de lançar sua segunda empresa, a Alude, startup de tecnologia voltada para os corretores de imóveis. Natural de Volta Redonda, é formado em Ciência da Computação, com passagens pela Universidade de Columbia (NY) e Massachusetts Institute of Technology (MIT) e programa computadores desde os 13 anos.

Atuou como head de dados nas empresas Beblue e Clickbus. É um dos fundadores da Smartlike, companhia de automação de marketing focada no Instagram. Em janeiro deste ano, se juntou aos sócios Alexandre Dubugras e Alef Miranda para lançar a Alude, onde ocupa o cargo de COO.



Revolucionando o mercado imobiliário

Lançada em 2020, a Alude é uma empresa de tecnologia que fornece um software capaz de automatizar a burocracia enfrentada pelos corretores imobiliários. Com um processo de locação 100% online, a startup pretende atuar em parceria os profissionais do setor, para que eles possam dar mais segurança e oferecer uma experiência rápida, segura e cômoda para seus clientes.

Recentemente, a companhia fechou sua rodada seed com um aporte de USD 3,3 milhões co-liderado pelos fundos de investimento Ribbit Capital, Y Combinator, Maya Capital e GFC. Também participaram da rodada os investidores pessoas físicas como Hugo Barra e os fundadores da Stone, Vivareal, Wildlife, Brex, Gympass, Ingresse e Plaid. Com os recursos, a startup pretende aprimorar o produto e escalá-lo, aumentando a distribuição para os corretores.

Com tecnologia própria, o software da Alude é responsável pela verificação de antecedentes, coleta de documentos, assinatura online e compra de seguros. Isso possibilita redução de custos e horas de trabalho para os corretores, que deixam de perder clientes devido à burocracia. Já os inquilinos vão ter uma experiência segura e rápida – é possível concluir todo o processo em apenas um dia. O produto é oferecido de forma gratuita para imobiliárias tradicionais.

“A Alude nasceu a partir das nossas experiências pessoais com o setor imobiliário. Sofri com a burocracia enquanto locatário e entendi que ela afeta também o dia a dia do corretor”, explica Junior. “Por isso, queremos atuar em parceria e empoderar esses profissionais com as ferramentas necessárias para que eles foquem toda a sua atenção no cliente, melhorando o atendimento”, completa.

O faturamento da companhia é proveniente da venda de produtos financeiros e domésticos para seus clientes, como seguros, por exemplo. No futuro, a Alude pretende atuar comoconcierge e oferecer entre outros serviços, internet, móveis, logística para mudanças, além de processar pagamentos.

Crescimento

Até o fim de 2020, a plataforma deve ser utilizada por corretores convidados – 150 deles já utilizam o produto com 100% dos clientes, enquanto outros 150 aguardam na lista de espera. A expansão está prevista para 2021.

“Queremos atuar em todo o território brasileiro e fechar 2021 com 20 mil locações. Nosso objetivo é tornar a Alude a maior companhia de seguro residencial e fiança locatícia da América Latina”, explica o COO da empresa, Jota Junior.