Empreendedores recebem orientações de como utilizar o metaverso - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de janeiro de 2023, 08:37 horas

Estado do Rio – A tecnologia aprimora o ambiente de negócios a todo instante. Uma das inovações que vem ganhando os empreendedores é o Metaverso. Quando se trata dos pequenos negócios, as oportunidades no decorrer do tempo são atemporais.

“É necessário que as empresas procurem investir ou procurar parcerias para poder vender ou estar presente nesses ambientes digitais, como muitas têm feito hoje com empresas de marketplace. Na prática, é um ambiente virtual imersivo onde diversas tecnologias interagem como realidade virtual, realidade aumentada e hologramas” comenta Margareth de Carvalho, gerente de Conhecimento e Competitividade do Sebrae Rio.

Ao utilizar o metaverso, o empreendedor trará um diferencial de mercado na forma da comunicação virtual, exercendo um poder de influência na forma de relacionamento e interação com o cliente. Esse conteúdo e várias tendências para produtor rural, MEI, microempresa, empresas de pequeno porte e quem tem interesse em abrir um negócio estão disponíveis no portal de Inteligência de Mercado do Sebrae Rio (https://inteligenciademercado.rj.sebrae.com.br/home). Todo o material é gratuito.

Entenda os rumos que os pequenos negócios devem acompanhar sobre o metaverso