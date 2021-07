Matéria publicada em 7 de julho de 2021, 13:37 horas

Resende- A empresa ArcelorMittal realizou na última segunda-feira, dia 5, uma doação de 302 cestas básicas junto a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos da prefeitura de Resende.

A doação das cestas foi selada na presença de representantes da empresa, da secretária Jaqueline Primo e de servidores que trabalham na secretaria.

De acordo com a secretária, as cestas já possuem um perfil de destinatários definido. Elas serão entregues para famílias cadastradas do Cadastro Único (CadÚnico), considerados dentro do perfil de pobreza ou extrema pobreza e que não estão recebendo o auxílio emergencial, uma vez que algumas famílias não conseguiram continuar recebendo o benefício neste ano.

A secretária Jaqueline ressaltou que a entrega das cestas, inclusive, já começou. Segundo ela, a equipe recebeu, até o momento, 115 cestas e o restante chegará gradativamente. Lembrando que para a secretária, as doações chegam em boa hora e são muito importantes para as centenas de famílias contempladas.

– Estamos atravessando um momento que ainda é muito complicado por conta da pandemia e toda ajuda é bem-vinda. Sem dúvidas as cestas básicas farão toda a diferença para essas famílias. A secretaria se mantém alerta e pronta para atender a população através dos Centros de Referências em Assistência Social (CRAS) e continua desenvolvendo maneiras de auxiliar principalmente a população em situação de vulnerabilidade – comentou a secretária.