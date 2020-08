Empresa compartilha mensagem em redes sociais para proteger funcionários

Matéria publicada em 7 de agosto de 2020, 18:49 horas

Volta Redonda – Preocupado com a saúde de seus funcionários que, diariamente estão se arriscando nas ruas em meio a pandemia para manter a cidade limpa, a empresa responsável pela coleta de lixo em Volta Redonda resolveu compartilhar uma mensagem nas redes sociais chamando a atenção da população, para que todos se conscientizem na hora de separar o seu lixo.

Na mensagem, os funcionários pela coleta de lixo pedem que famílias que tenham um familiar com Covid-19 separem o lixo do doente, e coloquem em um saco plástico com fita vermelha.

Sugerindo também que o mesmo seja pulverizado com desinfetante. O texto também alerta a população para que apoie e se conscientize na hora de descartar o lixo, para que dessa forma os funcionários responsáveis pela coleta possam cumprir com mais eficiência o seu trabalho.

Segundo o gerente da empresa que coleta o lixo na cidade, Máximo Alexandre, apesar de a ideia desta mensagem não ter sido sua e nem da empresa, mas como ela é uma mensagem que conscientiza a população em um momento crítico que todos estão vivenciando, a empresa achou muito interessante e resolveu compartilhar. “É uma mensagem muito criativa e esclarecedora para todos nós que trabalhamos e para a população que descarta o lixo”.

Segundo Máximo, a empresa está trabalhando direto e sem interromper as suas atividades em nenhum momento, mesmo com as medidas restritivas contra o coronavírus em vigor.

– Desde o início da pandemia a empresa está tomando todas as medidas com observância das regras de segurança sanitária necessárias, e todos os funcionários responsáveis pela coleta do lixo estão trabalhando com EPI (Equipamento de Proteção Individual). O resultado deste bom trabalho está no fato de que apenas um motorista do caminhão de coleta foi contaminado – disse.

O gerente alerta sobre o descaso que a população está tendo em relação a Covid-19, por isso ele alerta sobre a importância de mensagens como esta que está circulando nas redes sociais.

– Quanto mais prevenção e cuidado a população tiver, mais seguros todos estarão. É comum vermos máscaras espalhadas pelas ruas e calçadas da cidade. As pessoas não têm cuidados com a sua proteção, por isso acho importante que todos compartilhem esta mensagem e se conscientizem mais – declarou.