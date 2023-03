Empresa de embalagens metálicas anuncia implantação em Barra do Piraí - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de março de 2023, 15:16 horas



Barra do Piraí – Como mais uma oportunidade de empregos e crescimento econômico, uma nova empresa anuncia sua instalação em Barra do Piraí. Trata-se da Módulo Rio, que foca seu trabalho na produção de embalagens metálicas e beneficiamento de produtos siderúrgicos. O pontapé inicial no desenvolvimento da empresa aconteceu após a obtenção do incentivo fiscal necessário para a instauração da fábrica na cidade. Ela também vai integrar um dos polos industriais da região, junto das metalúrgicas MOR e Brasilata, essa última que também está em construção.

“A Módulo Rio é uma empresa que funciona em Três Rios há 14 anos. Somos especializados no processamento de matéria-prima para embalagens metálicas baseadas em produtos siderúrgicos. Assim, atendemos às principais indústrias que utilizam do aço no país. Nós seguimos uma norma de padronização, somos certificados como ISO 9001, esse que é um sistema de gestão que tem o objetivo de garantir a otimização dos processos, além de maior agilidade no desenvolvimento e geração de produtos com a intenção de satisfazer os clientes a atingir o sucesso”, explicou o gerente industrial, José Vicente Filho.

O gerente ainda frisou que, além dessa, a Módulo também possui certificação ambiental através da ISO 14001, ou seja, segue, segundo ele, requisitos para o desenvolvimento paralelo ao progresso e a proteção ambiental. Completa sobre a instalação dessa empresa em um dos polos industriais de Barra do Piraí. “A vinda a Módulo para a cidade é um fator positivo em diversos pontos. Era de costume realizarmos o transporte do aço advindo da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, nossa principal fornecedora, até Três Rios. Agora, com uma filial tão próxima de Volta Redonda, esse trabalho é facilitado. Então, além de reduzirmos os custos com o frete do aço, essa nova unidade também representa o aumento do saldo de empregos para a região”, salientou o gerente.

“Um dos pilares para essa realização é a disponibilização de energia elétrica. Assim, membros da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico dialogaram com encarregados da concessionária Light para viabilizar obras que levem à alta tensão aos polos onde as indústrias estão se instalando”, revelou o secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Barra do Piraí, Wagner Aiex, frisando que a administração municipal tem o intuito de garantir a infraestrutura para que as indústrias possam produzir com eficiência.

Compromisso

A vinda da Módulo Rio para o município comprova o comprometimento governamental com a população, empresários e com o desenvolvimento local. “A construção de mais uma empresa nesse Polo Industrial é fundamental para o progresso de Barra do Piraí! Esse feito influencia positivamente diversos pontos relacionados ao avanço da cidade. Destaco, principalmente, a geração de empregos. Assim, torno a dizer que a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico receberá sempre com tapete vermelho os empresários interessados em somar com nosso progresso”, apontou Wagner.

Além dessa, diversas indústrias dos mais variados produtos estão se desenvolvendo paralelamente. “A Acso – Central de Serviços do Aço, é um exemplo disso. Essa é uma empresa que está vindo para revitalizar a área que antes era utilizada pela Thyssen Fundições e BR-Metals. Esse novo investimento fabricará trefilados e perfilados de aço para construção civil. A Acso está presente no sul do Brasil, em São Paulo, e agora está se desenvolvendo também em Barra do Piraí”, revelou o prefeito Mario Esteves.

Geração de Empregos

Sobre o desenvolvimento dos polos industriais da cidade e as possibilidades de geração de empregos, o prefeito Mario Esteves comentou que em 2022, entre abril e novembro, a cidade apresentou um saldo positivo de empregos criados. “Isso representa como o aspecto econômico vem se fortalecendo em Barra. As expectativas para esse ano são ainda melhores. Estamos buscando o progresso a todo momento e a vinda dessas empresas para o município comprovam isso”, avaliou Mario. “E como está chegando o aniversário de Barra do Piraí, esse é um grande presente para todos, o progresso, a geração de empregos e novas chances para a população!”, afirmou o prefeito.