Empresa disponibiliza 60 vagas de emprego em Itatiaia - Diário do Vale

Matéria publicada em 16 de janeiro de 2023, 18:31 horas

Itatiaia – Uma empresa do setor de higiene pessoal, chegou ao município nesta segunda-feira (16) recebeu 48 colaboradores, todos moradores da cidade, para conclusão do processo seletivo e apresentação das diretrizes do grupo. A recém-chegada vai utilizar armazéns do condomínio comercial Log Itatiaia.

As 60 vagas disponibilizadas inicialmente são para auxiliar de embalagem, auxiliar de serviços gerais, operador de máquina e operador de empilhadeira, dentre outras oportunidade sem nível fundamental, médio e superior. O SiNE de Itatiaia, ligado à Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda, cadastrou os moradores interessados em participar do processo seletivo.

De acordo com o Secretário de Desenvolvimento Econômico, José Luiz Ribeiro Xavier, um dos pontos importantes da nova lei de incentivos fiscais é o estímulo à contratação de mão-de-obra de Itatiaia.

“Hoje atuam no local 115 colaboradores ligados às empresas que utilizam os armazéns existentes no espaço. A expectativa é de que este número seja ampliado, com a entrada em operação dos outros três galpões alugados. Pela primeira vez nos 10 anos de criação, o condomínio comercial Log Itatiaia vai fechar janeiro com 100% de ocupação em seus 17 módulos, conta Xavier.

Antonio Rodrigues Macedo Jr., Supervisor do condomínio comercial Log Itatiaia, informa que os últimos três armazéns que ainda estavam vagos já foram alugados e serão ocupados nos próximos dias.