Empresa é flagrada comercializando gás de cozinha sem licença em Angra

Angra dos Reis –

Policiais Militares da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, identificaram neste sábado (2), uma empresa que comercializava gás de cozinha de forma irregular. O caso aconteceu em Angra dos Reis e as informações foram passadas através do Disque Denúncia.

Agentes da 4ª UPAm procederam à Rua Ivo Cândido Teixeira, na Japuíba, para verificar as informações. No local, não constataram a existência de corte de árvores e esgoto a céu aberto, mencionados na denúncia, porém, de fato existia um depósito de gás no local. Durante a fiscalização, os policiais solicitaram que os responsáveis apresentassem as licenças exigidas por lei, como o alvará de funcionamento, licença ambiental de operação (LO) e certificado da Agência Nacional do Petróleo (ANP). O alvará do Corpo de Bombeiros foi mostrado aos agentes da UPAm, mas ele havia vencido em outubro do ano passado.

Ainda de acordo com os policiais, no interior do depósito foram encontrados 243 botijões cheios de 13 quilos, 217 botijões vazios de 13 quilos, 25 botijões cheios de 45 quilos e mais dois botijões vazios de 45 quilos.

Uma viatura do CPROEIS (Coordenadoria do Programa Estadual de Integração na Segurança) ficou no local enquanto os agentes se deslocavam à 166ª DP para apresentar a ocorrência. Foi feito ainda um auto de constatação do INEA em desfavor a empresa.