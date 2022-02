Empresa pioneira em Cannabis Medicinal participa do Invest Smart 2022

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2022, 18:10 horas

Volta Redonda – A empresa FarmaUsa – Pharmaceutical Group no Brasil, foi convidada a participar com exclusividade no seu segmento, da InvestSmart 2022, o maior evento de investimentos do Rio de Janeiro, nos dias 10 e 11 de fevereiro, na Expo MAG. Na quinta-feira, dia 10, às 14h, o diretor técnico da farmacêutica, Helder Oliveira, vai palestrar sobre o tema “Cannabis Medicinal & FarmaUsa: Estratégias e potencial de investimentos para o mercado farmacêutico global”, e afirma que evento trará ótima oportunidade para apresentar todo potencial econômico da FarmaUsa na comercialização de produtos à base Cannabis Medicinal.

“Vamos passar informações de mercado e economia sobre Cannabis Medicinal no mundo todo e apresentar aos investidores o potencial que a FarmaUsa possibilita como uma excelente oportunidade de investimento. Queremos ressaltar nosso pioneirismo no mercado brasileiro, o preconceito e os obstáculos que superamos no decorrer desses anos”, detalhou Leandro Beltrão – Ceo FarmaUsa – Brasil .

Outros temas que também serão abordados na palestra são o programa permanente de Educação Médica Continuada e o projeto inovador de fabricação do Insumo Farmacêutico (IFA) no Brasil.

Segundo Leandro Beltrão, CEO da FarmaUsa no Brasil, o programa oferece atividades educacionais que servem para manter, desenvolver ou melhorar o conhecimento dos profissionais de saúde para prover serviços a pacientes. O objetivo principal é levar qualidade de vida para milhares de famílias.

“Já a fabricação do IFA de Cannabis Medicinal será um laboratório que está sendo construído em São Paulo e tem previsão de abertura para o segundo semestre de 2022. Com isso, a FarmaUsa será novamente pioneira em fornecer IFA de Cannabis Medicinal para produção de medicamentos para América do Sul”, disse ele.

A fábrica trará uma nova oportunidade para a economia do país com um potencial gigantesco de crescimento para os próximos cinco anos, mostrando mais uma vez que o mercado será bem lucrativo, comentou Beltrão.

De acordo com a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), somente no ano de 2021 foram solicitadas 38.387 autorizações de importação de produtos à base de Cannabis Medicinal. Segundo a Abrafarma (Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias), o mercado farmacêutico apresentou crescimento de 14,9% em 2021 comparado a 2020, já na FarmaUsa cresceu 56% em comparação ao mesmo período, demonstrando o aumento na procura por produtos derivados de CDB, o que pode ser incluso no Brasil, onde este mercado está em estágio inicial.

Mais atrações do evento

O maior encontro de investimentos do Rio de Janeiro, a InvestSmart 2022 vai reunir os maiores e melhores especialistas do mercado financeiro nacional com conteúdos exclusivos e diversos sobre economia, investimentos, finanças, política e empreendedorismo. É o lugar ideal para ativar seu networking e conhecer de perto os principais players das finanças, como fundos, assessoria de investimento, empresas de crédito e seguros.

Ele contará com presenças ilustres como: Paulo Spyer (o Touro de Ouro), Julio Cesar, Cris Arcangeli, Zeina Latif, Alvaro Schocair, Marcos Baroni, Rafael Belivacqua, Marcos Saravalle, Jacinto (Funds Explorer), Samir Kerbage (Hashdex), Fernando Ferreira (XP), Bernardo Queima ( Itajubá), Pedro Mesquita (XP), Brunno Bagnariolli (Mauá Asset), Paulo Gama (XP), Roberto Knoepfelmacher (VINCI), Rodrigo Tostes (VP Finanças Flamengo), entre outros.

A InvestSmart 2022 terá salas com conteúdos didáticos e técnicos, palestras para explicar os melhores caminhos para investir seu patrimônio, arena de bate-papos com grandes nomes das finanças, além de painéis com novidades e análises do mercado.

Farmacêutica já contribuiu na qualidade de vida de mais de 20 mil famílias no Brasil

Quem já conviveu de perto com familiares, amigos e entes queridos diagnosticados com doenças psiquiátricas ou neurodegenerativas, como esclerose múltipla, esquizofrenia, mal de Parkinson, epilepsia ou ansiedade sabe como é difícil obter tratamento ou medicação que ajude o paciente a lidar com esta realidade. Pensando nisso que nasceu a FarmaUsa – Pharmaceutical Group, para viabilizar tratamentos exclusivos e inovadores e ajudar cada vez mais pessoas a viverem mais e melhor, com produtos derivados de Canabidiol (CDB).

Mesmo nos dias de hoje, é difícil obter acesso aos produtos derivados de CDB no Brasil principalmente pelas disputas judiciais para liberação do medicamento em determinado paciente. Por isso que a FarmaUsa se mobilizou, e com a inspeção da ANVISA, para facilitar a comercialização da Cannabis Medicinal no país.

Um estudo feito pelo Portal The Green Hub destaca que para 2024, o mercado global de Cannabis legal está estimado em U$$ 55,3 bilhões, e que Canadá e EUA deverão ter maior parte deste mercado. Já a América Latina deve responder por U$ 824 milhões no mesmo ano. O mercado de Cannabis no Brasil segue em estágio inicial, mas seu potencial é grandioso. Entre 2019 e 2021, o número autorizações de importação de produtos derivados de CDB foram de 2.723 a 38.387, gerando novos empregos e fazendo surgir indústrias farmacêuticas especializadas. Tudo isso foi possível graças a instalação da filial da FarmaUsa no Rio de Janeiro.

Fundação

Fundada em 2005, com sede na Califórnia e escritório em Miami, a FarmaUsa – Pharmaceutical Group conquistou o licenciamento exclusivo dos mais importantes portfólios de produtos derivados da Cannabis como: PURODIOL, ISODIOLEX, NABIX , DAY&NIGHT para o Brasil e a América Latina.

Primeira em Cannabis Medicinal no Brasil

Com o foco direcionado para a América Latina , a farmacêutica instalou uma filial, em Volta Redonda, cidade localizada no interior do estado do Rio de Janeiro, e um laboratório que está sendo construído em São Paulo. Desde 2013, vem beneficiando a vida de milhares de brasileiros com os produtos importados da diversos países, tornando-se pioneira em Cannabis Medicinal no país, em 2016

PURODIOL: primeiro produto no Brasil 100% farmacêutico

A FarmaUsa é considerada a primeira em Cannabis Medicinal no Brasil por ter criado o primeiro produto no país com CDB isolado, isento de THC (tetra-hidrocarbinol) e 100% farmacêutico: o PURIDIOL. O medicamento tem prescrição em uso compassivo e é inspecionado pela ANVISA antes de chegar aos pacientes. Ele é 100% natural e seu ativo, o Canabidiol, é originário de plantações orgânicas de Cannabis, livres de herbicidas, pesticidas e metais pesados.

Após a colheita da Cannabis, é feita extração industrial que produz um extrato bruto de Cannabis, rico em CDB. Ele é enviado aos laboratórios, onde é extraído, isolado e purificado acima de 99,5%. Em seguida, vai para uma indústria farmacêutica, onde se torna uma solução para uso oral. Mesmo sendo produto importado, todo frasco de PURODIOL vem acompanhado de seringas para dosagem oral e folheto informativo em português.

Medicamento garante bons resultados em pacientes

A FarmaUsa mantém uma equipe de profissionais para acompanhamento permanente junto a ANVISA, que relatam tratamentos bem-sucedidos, efeitos colaterais e compartilhamento de informações seguras sobre produtos de Cannabis.

Milhares de pacientes já utilizam o PURODIOL em uso contínuo, por períodos superiores a 12, 18 e 24 meses. O medicamento está em processo de registro junto a ANVISA, e atualmente está em desenvolvimento de pesquisa clínica e transferência de fabricação do PURODIOL, ambos no Brasil.

O diretor técnico da FarmaUsa no Brasil, Helder Oliveira, se orgulha ao comentar sobre a importância do PURODIOL para milhares de pacientes.

“Milhares de pessoas ao redor do mundo já foram beneficiadas com o tratamento de Canabinoides. A FarmaUsa no mercado brasileiro já proporcionou o tratamento e consequentemente qualidade de vida para mais de 20 mil famílias só aqui no Brasil”, destacou o diretor técnico.