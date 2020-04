Empresário de Barra Mansa morre com coronavírus

Matéria publicada em 9 de abril de 2020, 20:48 horas

Empresário estava de quarentena e teria feito uma viagem à Europa, segundo as primeiras informações

Barra Mansa- O empresário Mário Antônio de Carvalho, conhecido como Pinguilin, morreu na noite desta quinta-feira (09), vítima da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Ele estava internado no Hospital Santa Maria, no bairro Ano Bom.

De acordo com as primeiras informações, ele tinha comorbidades de saúde e teria feito uma viagem recentemente para Europa e também feito um Cruzeiro de Navio.

Mário era dono da Porcolim Fábrica de Embutidos, uma das maiores distribuidoras de produtos suínos na região, além de ser proprietário de outros empreendimentos em Barra Mansa.

Mário é ex-presidente do Barra Mansa Futebol Clube (BMFC). Em outubro de 2018, Pinguilim assumiu a responsabilidade de presidir uma Comissão Gestora no Barra Mansa Futebol Clube, após afastamento judicial do presidente anterior. Pinguilim encerrou seu mandato no clube em dezembro de 2019.