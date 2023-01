Empresário de Miguel Pereira é morto a tiros por dupla em motos - Diário do Vale

Matéria publicada em 25 de janeiro de 2023, 19:49 horas

Miguel Pereira – O empresário Rogério Cavalcanti Van Rybroek, de 62 anos, foi assassinado a tiros na manhã de quarta-feira (25), na Estrada de Morro Azul, no bairro Arcádia, em Miguel Pereira. Segundo testemunhas, o crime teria sido praticado por dois homens em duas motos.

Ainda de acordo com testemunhas, os atiradores dispararam três vezes contra a vítima na cabeça, que morreu na hora. A Polícia Militar foi acionada e constatou o homicídio do empresário, que era proprietário de uma grife de relógios que fez sucesso entre os anos 80 e 2000. Atualmente ele era vice-presidente da Associação dos Embaixadores de Turismo do Rio de Janeiro (Abemtur) e presidente do Instituto Preservale, que atua no fortalecimento e a valorização do Vale do Café. Van Rybroek tinha algumas fazendas na região.

Segundo a PM, o local do crime é de difícil acesso. Até a publicação desta nota, não havia informações sobre a motivação do crime e a polícia segue com as investigações. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).