Empresário recupera no Espírito Santo carro do filho assassinado

Matéria publicada em 25 de julho de 2020, 07:41 horas

Volta Redonda e Guaçuí – O empresario Cláudio Ferreira dos Santos, disse neste sábado, dia 25, que recuperou, no Espirito Santo, o carro, modelo Saveiro, que pertencia ao filho dele, Renan Júnior Ferreira, de 29 anos, que foi assassinado., em Volta Redonda. O veículo estava desaparecido desde o dia 7 de junho, quando Renan foi visto pela última vez, próximo ao bairro Siderlândia, em Volta Redonda.

O corpo da vítima foi encontrado dias depois, boiando no Rio Paraíba do Sul, próximo a passarela de pedestre de acesso a Usina Presidente Vargas, na Beira Rio. Segundo o delegado Victor Tuttman, titular da 93 DP (Volta Redonda), há cerca de três semanas, a Saveiro da vítima foi vista por policiais no Espirito Santo. O carro estava sendo conduzido por um dos supostos assassinos de Renan, que trocou tiros com policiais capixabas, na cidade de Guaçuí. O suspeito conseguiu fugir, após abandonar o veículo.

Um outro suspeito de envolvimento no crime, foi preso nessa sexta-feira, 24. Ele é conhecido como Japão e foi detido no bairro Belmonte. O delegado disse que Renan não tinha envolvimento com o tráfico de drogas e que foi sentenciado à morte por traficantes, apenas porque frequentava uma localidade que pertencia a uma quadrilha rival à dos executores da vítima.