Empresários são detidos por falsa identidade em Barra Mansa

Matéria publicada em 10 de agosto de 2022, 13:02 horas

Barra Mansa – Dois empresários de Volta Redonda, de 40 e 43 anos, se passaram por delegados da Polícia Federal, tentaram junto ao setor de Compra e Licitações da Prefeitura de Barra Mansa, obter informações sobre licitações e documentos. Eles depuseram na terça-feira (9), na Delegacia de Barra Mansa, onde passaram a responde por falsa identidade.

Os suspeitos vestiam ternos e exibiram distintivos com brasão da República. Além disso, eles chegaram a fotografar documentos e disseram que se encontrassem alguma irregularidade, encaminhariam a denúncia ao Ministério Público Federal. Tentaram ainda gravar arquivos em pen drive, mas também não obtiveram êxito em suas investidas.

O secretário de Administração, Gabriel Resende, suspeitou que poderia ser um golpe, após conversar com os empresários ele comunicou o fato ao delegado Michel Floroschk, que determinou que policiais civis fossem à prefeitura e conduzissem os suspeito à delegacia.

A coordenadora do setor de Compras e Licitações disse que foi avisada por uma assistente que dois homens, que se identificaram como delegados queriam falar com ela. Eles pediram para ver pregões, sendo que o de 89 se tratava de contratação de Call Center.

O outro pregão era referente a contratação para a mesa de PABX. Segundo a mulher, além disso, os supostos delegados pediram para ver uma licitação do “Ano Bom”. Os suspeitos alegaram que nesse procedimento já havia sido pagos 2 milhões. O pedido foi negado a eles.

A coordenadora seguiu os falsos delegados para a sala do secretário de Administração, onde eles alegaram que havia uma irregularidade, pois os pregões não estavam no Portal de Transparência de Barra Mansa. Os suspeitos chegaram a entrar o site mostraram que tais procedimentos estavam no portal.

Eles questionaram ainda o motivo do processo licitatório do Call Center do PABX não estarem no estarem no mesmo certame. Segundo a coordenadora, foi esclarecidos aos falso delegados que se tratava, de objetos distintos.

A coordenadora e o secretário passaram a desconfiar, quando um deles citou errado o número da Lei de Licitação. Os denunciados tiraram fotos de processos. Foi perguntado aos dois homens, se o concurso que que tinham prestado era da Polícia Federal.

– Os supostos policiais disseram que estavam ali para fiscalizar e que se encontrassem irregularidades poderiam “compor”, dando a entender que mediante pagamento. E, que se não houvesse a tal composição encaminhariam as supostas irregularidades para o Mistério Público Federal ou Polícia Federal – disse a coordenadora, acrescentando que chegou a acreditar que se tratavam realmente de dois policiais e que presença deles provocou transtorno na prefeitura.

O delegado Michel Floroschk disse que determinou que uma equipe de policiais civis fossem à prefeitura porque duas pessoas se passando por policiais federais estavam no setor de Compras e Licitações exigindo documentos referentes à processos licitatórios.

Ao chegarem ao local, os inspetores encontram suspeitos dentro de um veículo Captiva, onde foram abordados. Segundo os agentes, eles se identificaram e estavam com distintivo com a inscrição delegados do Confep, que seria um órgão vinculado ao Ministério da Justiça.

Além disso, os falsos policiais apresentaram uma carteira do Conselho Federal Parlamentar, com suas respectivas fotos e dados.

Os policias disseram que os dois homens responderam suas perguntas com respostas sem muita convicção e não souberam explicar outras informações sobre o referido órgão, e nem sobre o motivo de terem pedido cópias de processo licitatórios.

Os agentes encontram uma pistola de air soft sem identificação dentro do carro dos supostos delegados. Em seguida, eles foram levados para a 90ª DP.