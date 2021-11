Empresários visitam porto de Angra dos Reis

Matéria publicada em 26 de novembro de 2021, 19:34 horas

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra vem trabalhando para movimentar o terminal portuário angrense e, assim, fomentar a economia e gerar empregos. Para que isso aconteça, o governo municipal já reduziu o ISS de 5% para 2% e agora aposta na parceria com empresários para reativar a linha férrea e, desta forma, conquistar mais clientes para o porto.

Nessa quinta-feira (25), um grupo de empresários de Minas e São Paulo, trazido pelo empresário Cléber Marques, administrador do Porto Seco de Varginha (MG), realizou uma visita técnica ao porto angrense, na qual foram acompanhados pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Aurélio Marques, e por representantes da Splenda, administradora da área.

– Foi uma visita bem positiva, eles gostaram muito do que viram. A parceria entre Angra, Splenda e empresários já está dando certo e o porto voltou a receber carga. Tenho certeza de que conseguiremos atrair ainda mais investimentos e criar novas vagas de trabalho para os nossos moradores – avaliou Aurélio Marques.

De acordo com publicação do jornal Valor Agronegócio, o investimento a ser feito para a recuperação de alguns trechos da linha férrea que liga Lavras (MG) a Angra, que foram danificados com as fortes chuvas de 2009/2010, é defendida pelo grupo Porto Seco Sul de Minas. A Splenda também defende a ideia porque as exportações feitas pelo Porto Seco (MG) chegam ao Porto de Santos (SP) em caminhões, o que gera um custo muito maior e ainda com elevado risco de acidentes.

Para dar prosseguimento às negociações, na próxima terça-feira (30), o secretário de Desenvolvimento Econômico visitará o Porto Seco de Varginha, em Minas Gerais.

Perspectiva é de crescimento para atividades no Porto de Angra dos Reis