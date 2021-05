Matéria publicada em 18 de maio de 2021, 17:21 horas

Sul Fluminense – As empresas que fazem o transporte de passageiros nas duas cidades mais populosas da região já avaliam o pior cenário para o setor em um futuro breve, com demissões e até a consequente redução no número de veículos circulando nas cidades. O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Barra Mansa e Volta Redonda (Sindpass) aponta que estas duas possibilidades são reais e vão entrar na pauta para o planejamento do restante do ano, caso a relação custo/benefício do transporte não seja realinhada.

As dificuldades para pagar os salários dos funcionários já são latentes e causam prejuízos à sociedade de uma maneira geral. Fatos como o ocorrido em março, quando os vencimentos dos trabalhadores tiveram de ser parcelados, tendem a piorar para os próximos meses. Na ocasião, o transporte público rodoviário chegou a ser paralisado em Volta Redonda, quando funcionários iniciaram um movimento de greve e usuários ficaram sem ônibus em praticamente toda a cidade.

É justamente isso que se pretende evitar!

O sindicato lembra que está há três anos sem qualquer tipo de recomposição na tarifa, ao mesmo tempo em que aponta uma alta de quase 40% no valor do óleo diesel apenas em 2021. Além disso, as gratuidades oferecidas sem fontes de custeio têm afetado muito a arrecadação das empresas e prejudicado o nível do serviço oferecido à população. Em Volta Redonda, por exemplo, a cada 10 passageiros que embarcam nos coletivos apenas 7 pagam a passagem. A prolongação do período de pandemia do Novo Coronavírus fez o que era ruim piorar, pois houve uma redução drástica do número de passageiros.

O Sindpass já oficializou um pedido ao Pode Público para que a passagem fique na casa dos R$ 5,00 em Volta Redonda, de maneira que possa custear a continuidade do serviço prestado à população, manter os empregos e também garantir a manutenção periódica de qualidade nos veículos. Além disso, o sindicato cobra a abertura de conversas que possibilitem novas formas de subsídio do valor da passagem.