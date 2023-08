Empresas de transporte coletivo anunciam crise, mas prefeitura de VR descarta aumento de passagem

Barra Mansa / Volta Redonda – As prefeituras de Volta Redonda e Barra Mansa e as empresas do transporte coletivo – filiadas ao Sindpass – estão buscando alternativas para tentar evitar um colapso no sistema de transporte coletivo das duas cidades, depois que a Petrobras reajustou em 25% o preço do diesel de uma única vez na semana passada. O impacto do aumento foi devastador. As empresas e as prefeituras, apesar estarem tentando uma solução, entraram em ‘rota de colisão’.

Uma assembleia, liderada pelo presidente do Sindpass (Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de Barra Mansa e Volta Redonda), Paulo Afonso Arantes, na manhã desta terça-feira (22), apontou que o sistema pode entrar em colapso a qualquer momento. Os empresários alegam que o custo para manter os ônibus rodando está inviabilizando a operação.

No entanto, em nota enviada ao DIÁRIO DO VALE, a prefeitura de Volta Redonda descartou a possibilidade de reajuste nas tarifas. E mais: disse que pretende realizar uma nova licitação, mas que está impedida pela Justiça.

Segundo o Sindpaas, as primeiras medidas seriam reduzir o número de horários para tentar equacionar as finanças e manter o serviço operando, mesmo com poucas viagens. Também em nota enviada à redação, a prefeitura afirmou ‘estar buscando formas de melhorar a qualidade do transporte sem aumentar a passagem, em uma equação difícil diante do cenário atual’.

Na assembleia, presidida pelo empresário Paulo Afonso, ficou clara a gravidade da situação. “Sabemos que o aumento da passagem irá impactar ainda mais o dia a dia dos trabalhadores, no entanto, com o aumento do diesel e de outros insumos, é preciso que as autoridades tomem uma atitude para diminuir os prejuízos.”

Um dos empresários presentes ressaltou a urgência de uma solução e a necessidade de chegar a um denominador comum. “Hoje, temos uma frota circulando com idade média de 9 anos, e para que haja uma renovação, e o equilíbrio financeiro precisamos encontrar um caminho. Se isso não for feito, teremos que procurar medidas como a redução da oferta de horários, entre outras.”

Subsídio seria solução, dizem empresas

Diante da crise, uma das alternativas discutidas na reunião foi o subsídio às empresas, uma prática que tem sido adotada por outras administrações para amenizar as perdas de passageiros e evitar o aumento tarifário que prejudicaria a população. A busca por soluções que não afetem o bolso dos passageiros se tornou um ponto focal nas discussões, visando preservar o acesso ao transporte público de qualidade.

A assembleia também estabeleceu a importância de notificar as autoridades sobre o risco iminente de colapso no sistema de transporte público da região. A ação visa chamar a atenção para a gravidade da situação e pressionar por medidas efetivas que possam garantir a continuidade do serviço e a qualidade do transporte oferecido às cidades de Barra Mansa e Volta Redonda.

Detro está colhendo informações para licitar linhas intermunicipais da região

O Detro (Departamento de Transporte Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro) vai licitar as linhas intermunicipais de todo o Estado do Rio, aí incluídas as que atendem os municípios da região. A informação foi dada ao prefeito Antônio Francisco Neto pelo assessor da Diretoria Técnica Operacional do órgão, Raphael Salgado. Salgado esteve com o prefeito Antonio Francisco Neto e o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), Paulo Barenco na manhã desta terça-feira, dia 22.

Salgado explicou que o Detro está colhendo algumas informações e sugestões com as prefeituras, para a partir daí promover audiências públicas previstas em lei para validar o processo.

— Nós estamos percorrendo neste momento as cidades consideradas polo nas regiões de todo o estado, começando por Volta Redonda. Estamos marcando a apresentação do nosso projeto, que depois será levado à discussão com o público, em audiências — disse Raphael.

O prefeito afirmou que o município será parceiro do Detro no processo e colocou a estrutura do município à disposição dos técnicos.

— Que seja um projeto bom para a população. O deslocamento entre as cidades da região hoje é muito mais intenso, principalmente diante da industrialização, do turismo e das universidades — destacou o prefeito.

Neto e Salgado concordaram que o transporte público de uma maneira geral está em crise.

“Hoje vemos as cidades muito pressionadas, pois são dois caminhos que estão no horizonte: ou há aumento de passagem ou subsídio. Em Volta Redonda, já dissemos que não queremos discutir aumento de passagem para a população em geral. Estamos vendo as variáveis que permitam manter a tarifa e melhorar o transporte. Não é uma equação fácil, mas estamos em busca disso”, disse o prefeito.

Neto aproveitou ainda para falar sobre as razões que impedem a realização de uma licitação para as linhas municipais.

“Há um processo judicial movido pelas empresas que impede a licitação. Enquanto não for solucionado, a licitação não pode acontecer. Queremos seguir este caminho da licitação, assim que for juridicamente possível, essa é a nossa prioridade”, explicou o prefeito.