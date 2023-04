Empresas de Volta Redonda já podem acessar ‘Cadastro Jovem Aprendiz’

Matéria publicada em 22 de abril de 2023, 10:08 horas

Volta Redonda – A prefeitura, junto a empresas de Volta Redonda, participou de uma audiência no Ministério Público para a apresentação do projeto ‘Cadastro Jovem Aprendiz’, mantido em parceria com a Secretaria de Ação Comunitária (Smac).

Através deste cadastro, as empresas podem utilizar o sistema de captação de dados de adolescentes e jovens acompanhados pela Política de Assistência Social do município, com perfil para inserção em Programa de Aprendizagem. Ou seja: é um banco de dados gratuito para que as empresas e entidades formadoras possam contratar jovens aptos para o Jovem Aprendiz.

Os jovens do cadastro representam o público de maior prioridade na contratação para programas de aprendizagem, conforme previsto na Lei 10.097/2000. O cadastro é gerido pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), da Smac, como uma forma de enfrentamento ao trabalho infantil e de assegurar o trabalho protegido.

A secretária de Ação Comunitária, Carla Duarte, destaca que a criação desse cadastro é essencial para que as vagas sejam realmente preenchidas por jovens e adolescentes efetivamente aptos para fazerem parte do programa Jovem Aprendiz.

“Estamos promovendo o acesso de adolescentes e jovens no mercado de trabalho. Através desse projeto, esses jovens passam a contar com um trabalho formal na condição de aprendiz. Além disso, ele contribui para reduzir o número de adolescentes em situação de trabalho infantil no município”, ressaltou Carla Duarte.

De acordo com a diretora do Departamento de Proteção Especial da Smac, Mariana Pimenta, a parceria com essas empresas significa um grande avanço para os jovens em situação de vulnerabilidade em Volta Redonda.

“Quando você contrata um jovem do Cadastro Jovem Aprendiz não está apenas cumprindo com sua cota de aprendizes no quadro de funcionários, mas, sobretudo, estará contribuindo diretamente para o futuro desses jovens e de suas famílias”, ressaltou a diretora durante a audiência no Ministério Público na última segunda-feira (17).

As empresas que têm interesse em contratar um Jovem Aprendiz deve entrar em contato com o Peti, através do e-mail [email protected] ou do telefone (24) 3339-2215.

Projeto Jovem Aprendiz

Os programas de aprendizagem são direcionados para adolescentes e jovens de 14 a 24 anos, com prioridade para os que vivenciam situações de trabalho infanto-juvenil. E as portas de entrada para o Cadastro Jovem Aprendiz VR são: Cras (Centros de Referência de Assistência Social), Creas (Centro de Referência Especializado da Assistência Social), Conselho Tutelar, Centro Oportunizar e Fundação Beatriz Gama (FBG).

Foto: Divulgação Secom/PMVR.