Encerram sexta (1º) as inscrições do vestibular do UniFOA para formados pelos CEJAs

Matéria publicada em 27 de junho de 2022, 13:53 horas

Outros processos seletivos também estão abertos na instituição

Volta Redonda – Encerram na próxima sexta-feira (1º) as inscrições do vestibular do UniFOA específico do Programa Educação em Ação, que oferta bolsas de estudos de até 75% para cursos de graduação. As vagas são limitadas e destinadas a todos os candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou que possuam o certificado de conclusão e/ou diploma deste nível pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJAs).

São 121 vagas igualmente distribuídas entre Administração; Ciências Biológicas; Ciências Contábeis; Design; Direito; Educação Física; Engenharias; Jornalismo; Nutrição; Publicidade e Propaganda e Sistemas de Informação – 11 para cada curso. Os interessados devem se inscrever pelo site do UniFOA, até as 21 horas do dia 1º de julho (sexta-feira).

Bolsas de estudos

Serão ofertadas 11 bolsas de estudos com 75% de desconto no valor da mensalidade aos candidatos que ocuparem o 1º lugar no ranking de cada curso. Outras 11 bolsas de 50% serão concedidas aos que conquistarem o 2º lugar. Mais 11 de 30% para aqueles que ficarem em 3º lugar na lista de aprovados da respectiva graduação.

O Centro Universitário de Volta Redonda ofertará outras 88 bolsas de 20% de desconto para os que se classificarem do 4º ao 11º lugar de cada curso. As bolsas terão validade pelo prazo de duração do curso cujo o candidato for contemplado para ingressar no segundo semestre deste ano.

Provas e divulgação do resultado

De acordo com o edital de prorrogação, os inscritos farão duas provas on-line, no dia 03 de julho (domingo), sendo uma de redação e outra objetiva, que ficarão disponíveis a partir das 9 horas e devem ser concluídas até as 17 horas do mesmo dia.

A primeira prova será a de redação, cujo tema será sorteado na hora, de forma aleatória, e o candidato terá até duas horas para concluí-la. O texto deve ser de autoria própria, com o mínimo de 1.700 caracteres e no máximo 3.000.

Em seguida, o concorrente terá até uma hora para realizar a prova objetiva, composta por dez questões de matérias do núcleo comum obrigatório do Ensino Médio: cinco de Língua Portuguesa e Literatura e outras cinco de Matemática.

O gabarito da prova objetiva e o resultado do processe seletivo serão divulgados no dia 07 de julho (quinta-feira), a partir das 14h, no portal do candidato, no site do UniFOA.

Matrículas

Segundo o cronograma do edital, a primeira etapa da matrícula está prevista para acontecer do dia 08 a 10 de julho (sexta-feira a domingo) e a validação de documentos será na segunda-feira, dia 11. Os aprovados deverão comparecer presencialmente para a segunda etapa da matrícula, nos dias 12 e 13 (terça e quarta-feira), no Campus Olezio Galotti, em Três Poços, conforme agendamento.

Os editais com as informações completas referentes ao processo seletivo e à prorrogação podem ser conferidos no site do UniFOA. O Programa Educação em Ação é uma parceria do UniFOA com o CEJA.

Outros processos seletivos

O Centro Universitário de Volta Redonda também segue com inscrições abertas para o vestibular destinado a todos os públicos (aptos ao ingresso no ensino superior). Os candidatos podem optar por usar a nota do Enem ou realizar redação on-line. Para as duas modalidades, o processo é realizado pelo site da instituição.

Além disso, o UniFOA também oferece outras formas de ingresso para aqueles que desejam fazer transferência interna ou externa; a partir da análise curricular; reingresso e/ou para portadores de diploma de curso superior. Os candidatos que se enquadram nesses casos têm condições especiais e podem ganhar até 50% de desconto, conforme o edital. A relação de vagas e cursos ofertados para ingresso no segundo semestre de 2022 pode ser conferido no edital complementar.

Mestrado e Pós-graduação

A instituição também contempla profissionais que já concluíram a graduação e desejam continuar o investimento na carreira, rumo à liderança no mercado de trabalho e constante atualização. Atualmente, estão abertos os processos para Mestrado Profissional em Materiais e para dois cursos de pós-graduações: Enfermagem em Emergência e Enfermagem em Terapia Intensiva e em Alta Complexidade. Todos os detalhes podem ser conferidos no site do UniFOA.