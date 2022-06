Encerramento do III Congresso Eucarístico reúne mais de 6 mil fiéis na Ilha São João

Matéria publicada em 17 de junho de 2022, 13:03 horas

Volta Redonda- Realizado na tarde da última quinta-feira, dia 16, na Ilha São João, em Volta Redonda, a festa de encerramento do III Congresso Eucarístico da Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda, contou com a participação de mais de 6 mil pessoas.

O evento iniciou-se com a apresentação do Padre Antônio Maria e da Irmã Greice. Em seguida, o Bispo diocesano, Dom Luiz Henrique, presidiu a Santa Missa com a Primeira Eucaristia de mais de 300 crianças de toda a Diocese.

De acordo com a assessoria de comunicação da Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda, o III Congresso Eucarístico começou no dia 11 e durante toda a semana as diversas paróquias e comunidades promoveram atividades ambientais, missionárias, sociais e catequeses. “Esta festa é nossa e vocês é que estão realizando, parabéns! Essa homenagem a Jesus Eucarístico, essa festa que estamos fazendo é para Ele e Ele que assim profetizou esse momento tão especial. Nosso muito obrigado a todos pela presença, juntos como Diocese, família, Igreja de Deus nos congregamos hoje em torno de Jesus, que nos une e nos fortalece na caminhada”, parabenizou o Bispo Diocesano.

O bispo lembrou que a realização do Congresso Eucarístico tem como inspiração o ano do Centenário diocesano. Por isso, o tema foi: Centenário da Diocese: memória, gratidão e missão e como lema a passagem bíblica “Fica conosco, Senhor!” (Lc 24,29). Já a escolha por fazer o evento no ano do Centenário diocesano partiu do Bispo diocesano, em ser uma forma de celebrar Jesus Eucarístico com toda a Igreja diocesana no III Congresso Eucarístico Diocesano.

O Padre Paulo Sérgio de Almeida, ressaltou, que nessa semana o Bispo diocesano, Dom Luiz Henrique tem sempre agradecido às pessoas pelo intenso trabalho e dedicação. “Mas, é importante sabermos que a ideia de realizar esse Congresso Eucarístico partiu do Bispo diocesano. Foi ele o primeiro a nos incentivar. Então, se tudo isso acontece é também pela inspiração do senhor, por isso, muito obrigado Dom Luiz”, agradeceu o coordenador diocesano de pastoral, Padre Paulo.

Em sua homilia, Dom Luiz Henrique explicou sobreo lema escolhido. “Os discípulos de Emaús retratam nossa realidade atual: cansados, por vezes desanimados, tristes, por conta de uma pandemia, problemas sociais graves em nosso país, a fome, a guerra, diante de tudo isso, como encarar essa realidade? E vem Jesus através de sua Palavra a nos aquecer, nos consolar e Ele que abençoa o pão e desaparece, porque agora sua presença real não é mais física, traz o alimento que nos encoraja e nos fortalece”.

Ele ainda completou sobre o marco significativo de estar celebrando o III Congresso Eucarístico na Diocese 68 anos após o segundo e 78 após o primeiro: “Mais de 50 anos após o último Congresso Eucarístico eis nos aqui para a manifestar publicamente, como costumamos fazer em toda festa de Corpus Christi, em especial no Congresso Eucarístico, a presença real de Jesus em nosso meio. Esse é o motivo de estarmos congregados e unidos enquanto Igreja diocesana”, destacou.

Estiveram presentes na festa duas fiéis, em que uma participou do 1º Congresso Eucarístico Diocesano e fez sua Primeira Eucaristia, dona Iraci e dona Cleusa, que participou do 2º Congresso. Ao término da Santa Missa, o Bispo Diocesano presenteou-as e apresentou-as para toda a assembleia. “Que a memória da dona Iraci e dona Cleusa que lembram do 1º e do 2º Congresso ajude cada um de nós a ficar com a memória profundamente marcada, amorosa, afetiva”, incentivou Padre Paulo Sérgio de Almeida, coordenador diocesano de Pastoral.

Além disso, foi reforçado três compromissos com toda a assembleia. Que devem ser seguidos em suas comunidades. “Queremos assumir três compromissos diante desse Congresso Eucarístico. O primeiro a doação de sangue, nossos bancos de sangue estão pedindo socorro, devemos incentivar a doação de sangue. O segundo compromisso é repensar a questão do lixo em nossas comunidades, incentivar as comunidades a serem pontos de coleta, sobretudo do lixo eletrônico. E o terceiro compromisso, dai-vos de comer, incentivar, favorecer as diferentes pastorais e ações sociais com o cuidado dos mais pobres e necessitados. A vida segue”, explicou Padre Paulo.

Ao longo de todo o ano haverá uma programação especial para celebrar os cem anos da Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda. O III Congresso Eucarístico Diocesano foi um marco na história desta Igreja particular e no retorno dos grandes eventos. “Que essa bonita festa seja um recomeço de nossa caminhada, que não percamos a esperança. Voltemos a caminhada em nossa vida eclesial, Jesus espera cada um de nós”, finalizou Dom Luiz Henrique.