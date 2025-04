Enchente em Angra: moradores recebem apoio do Estado

Angra dos Reis – O bairro Parque Mambucaba, em Angra dos Reis, recebeu os serviços do programa RJ para Todos. A ação, promovida pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania de Angra, teve como foco atender especialmente as pessoas impactadas pelas chuvas de 5 de abril. Durante a manhã, a iniciativa ocorreu na quadra da Escola Municipal Nova Perequê.

“Estamos muito felizes com essa parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, que mais uma vez trouxe essa ação para atender muitos moradores. O programa RJ para Todos busca promover cidadania e oportunidades para a população. Essa união de forças é fundamental para oferecer um atendimento mais humanizado aos moradores afetados pelas chuvas”, afirmou Thaísa Bedê, secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania.

A ação ofereceu agendamento para a segunda via de RG, isenção de taxas para certidões de nascimento, casamento e óbito, emissão da carteira de trabalho digital, balcão de empregos, orientações sobre os direitos dos consumidores e atendimentos sociais.

“O RJ para Todos trouxe serviços essenciais para a população, especialmente para quem perdeu documentos na enchente. Essa parceria é muito importante”, destacou o secretário-executivo do Parque Mambucaba, Heraldo França.

Morador do bairro, Yago dos Santos, de 21 anos, perdeu seus documentos após a casa ser alagada. Ele aproveitou a ação para resolver parte da situação.

“Fiquei muito feliz em saber dessa ação. Perdi minha identidade e precisava resolver isso com urgência. Fui atendido rapidamente e vou sair daqui com a documentação resolvida. Moramos longe do Centro, esse atendimento faz muita diferença para todos aqui”, disse.