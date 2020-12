Encontro anual de Comitês de Bacias do Estado se inicia hoje e forma virtual

Matéria publicada em 1 de dezembro de 2020, 10:28 horas

Região- O Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas estará promovendo de hoje até quinta-feira (01 a 03/12/20), o Encontro Estadual de comitês de Bacias Hidrográficas, que este ano será realizado de forma virtual, das 19 às 21:30 horas.

De acordo com a coordenação do evento, o Fórum é um espaço virtual de debates de temas importantes para o desenvolvimento de nossa região, como a questão do saneamento básico e do plano de Bacia(Base para o desenvolvimento sustentável local).

Por isso todos estão convidados a participar virtualmente do evento e mergulhar nessas discussões para melhorar a proteção de nossas águas.

Segundo a organização do evento também haverá um Fórum especial para a discussão com os jovens, das 14 às 16:30 h.

Sobre o Fórum Fluminense

O Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas é uma instância colegiada formada pelos Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro legalmente instituídos. São eles: o Comitê de Bacia Baía da Ilha Grande, o Comitê Guandu, o Comitê Médio Paraíba do Sul, o Comitê Piabanha, o Comitê Baía de Guanabara, o Comitê Lagos São João, o Comitê Rio Dois Rios, o Comitê Macaé e das Ostras e o Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana.

Criado com a missão de articular a implementação e promover a integração e a gestão das águas nestes Comitês, o Fórum Fluminense visa o fortalecimento dos mesmos como entes do Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos – SEGRHI. O Fórum também tem a responsabilidade da organização do Encontro de Comitês de Bacias Hidrográficas e se fortaleceu a ponto da sua coordenação participar da organização do Encontro Nacional de Comitês de Bacia.

Links de Acesso ECOB via Youtube:

Dia 01/12/2020

https://www.youtube.com/watch?v=tR7oC6Cp1IE

Dia 02/12/2020

https://www.youtube.com/watch?v=G8KVDSECjlA

Dia 03/12/2020

https://www.youtube.com/watch?v=Re6My717FpQ