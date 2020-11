Encontro anual de Comitês de Bacias do Estado será no início de dezembro

Matéria publicada em 7 de novembro de 2020, 09:36 horas

Evento que iria acontecer em Penedo, devido a pandemia será em formato de Webinar

Rio de Janeiro- Com o tema “Plano de Bacia e Saneamento Básico”, já está tudo certo para a realização do VIII ECOB, Encontro de Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro. O evento estava previsto para acontecer este ano em Penedo, distrito de Itatiaia-RJ, no entanto, a pandemia do novo Coronavírus fez com que os membros do Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas (FFCBH) repensassem sobre sua realização.

Agora está confirmado: o ECOB será nos dias 1, 2 e 3 de dezembro, das 19h às 21h30, em formato de webinar com transmissão ao vivo pelo Youtube no canal do Comitê Médio Paraíba do Sul.

O Fórum Fluminense tem entre suas atribuições a organização do ECOB. O evento reúne representantes de nove comitês de bacias, que abrangem os 92 municípios fluminenses. Em 2020, o ECOB atinge a sua oitava edição e, todos os anos, cerca de 300 pessoas se inscrevem para participar e conferir as palestras, workshops, minicursos. Este ano, o formato teve que ser adaptado para o ambiente virtual, no entanto permanecerá com a característica de trazer palestrantes conceituados e respeitados no setor de recursos hídricos que apresentarão conteúdos ricos em informação. Além disso, o ambiente virtual permite ainda a realização dos debates com perguntas do público e discussões sobre o tema proposto.

Nesta edição o ECOB terá como palestrantes convidados no primeiro dia: Márcio de Araújo Silva, representando a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), com o tema “Panorama Nacional sobre a construção de Planos de Bacias”, além da representante da Secretaria de Estado do Ambiente e Instituto Estadual do Ambiente (Inea/SEAS), Gisele Boa Sorte, trazendo o tema “Construção do Plano Estadual de Segurança Hídrica e sua interface com os Planos de Bacia”.

No segundo dia do ECOB, haverá três palestrantes: Isaac Volschan Júnior (Escola Politécnica/UFRJ), apresentando o tema “O desafio da universalização do tratamento de esgoto com a coleta em tempo seco”; Percy Soares (ABCON), com “O papel das concessões na universalização do acesso à água e esgoto tratados” e Miguel Alvarenga Fernández y Fernández (ABES-Rio) com o tema “Um olhar sobre a concessão dos serviços de água e esgoto no Rio de Janeiro”.

Já o terceiro e último dia de ECOB contará com quatro palestrantes: Sérgio Ayrimoraes, da ANA, falando sobre “A integração do Marco do Saneamento e a operacionalização dos Planos de Bacia”; Marcos Von Sperling (UFMG) que apresentará sobre o “Tratamento de esgotos e a remoção dos principais poluentes”, Fernando Setembrino Meirelles (UFRGS) com o tema “O desafio do enquadramento dos corpos hídricos nos planos de bacias, sob o olhar do novo Marco Legal do Saneamento” e, por fim, Carlos Bortoli, representante da empresa Profill Engenharia, tratará sobre “A abordagem do saneamento na construção dos Planos de Recursos Hídricos”.

As inscrições para o ECOB serão feitas durante o evento para viabilizar a geração de certificado de participação através de um link. Ao longo da transmissão, os participantes então terão acesso a um formulário para preencherem seus dados. Para participar do ECOB nos dias 1, 2 e 3 de dezembro, basta acessar o canal do Comitê Médio Paraíba do Sul no Youtube https://bit.ly/2Z66jYb a partir das 19h.