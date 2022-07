Encontro de carros antigos foi a grande atração em Conservatória neste fim de semana

Matéria publicada em 17 de julho de 2022, 12:49 horas

Valença- Numa linda tarde de sol, reunindo colecionadores e amantes de carros antigos, o 1° Encontro de Carros Antigos de Conservatória agraciou o final de semana dos moradores e turistas. O clima de nostalgia e apreciação tomou conta da tarde de sábado e a Rua das Flores ficou repleta de carros antigos. O movimento do primeiro dia foi intenso, trazendo participantes e turistas de toda região. Os organizadores se surpreenderam com a repercussão e esperam realizar outras edições do evento.

Mas, para quem não pode comparecer, no sábado, na manhã deste domingo (17), até às 13 horas, ainda dá tempo de prestigiar o evento.

A Secretária de Administração da Prefeitura de Valença, Denise Souza, responsável pelo apoio ao evento promovido pelo Clube de Carros Antigos – Independentes de Valença, agradece ao Presidente do Clube, Carlos Menezes, faz um agradecimento ao Prefeito de Valença Fernandinho Graça, ao deputado André Corrêa, ao vereador Silvio Graça e em especial ao deputado Luiz Antônio, que marcou presença com o seu famoso Fusca no evento.

“Fico muito feliz de estar participando e apoiar esse 1° Encontro de Carros Antigos no Distrito, deixo meu carinho e agradecimento a todos os participantes e tenham a certeza, que vocês foram responsáveis por esse final de semana maravilhoso em Conservatória”, comentou Denise.

A Secretária Denise, também agradeceu ao Presidente da Acritur, Mauro Contrucci, ao Subprefeito Joffer e a toda população de Conservatória, principalmente com o grande carinho que foi recebida.