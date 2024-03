Encontro de Ceramistas chega à 16ª edição em Paraty com artistas locais e estrangeiros

Paraty – Paraty vai receber a 16ª edição do Encontro de Ceramistas com o tema ‘Cerâmica: uma profusão de linguagens’, de 22 a 4 de abril, com programação no Sesc, Livraria das Marés e Fazenda Bananal. A cerimônia de abertura acontecerá na Livraria das Marés, às 18h. Inserido à cultura da cidade em 1978 pelo paratiense Dalcir Ramiro, o evento surgiu de trocas artísticas com paneleiras populares da cidade de Cunha.

Entre palestras, shows e exposições, moradores e visitantes terão a oportunidade de conhecer diferentes linguagens artísticas presentes no barro, assim como vivenciar a prática com ceramistas brasileiros e internacionais. Com exceção da Fazenda Bananal, dependente de inscrições prévias, os demais espaços serão abertos, gratuitos, mas com vagas limitadas.

Desenvolvido com olhar atento para a produção paratiense, a curadora Luciana Marsilio, atuante na área há 27 anos, reforçou a possibilidade de intercâmbio entre os escultores. “Paraty tem 50 ceramistas, tem mais de 40 fornos funcionando o ano inteiro, então nós temos um polo de cerâmica na cidade. Nós ouvimos bastante os ceramistas daqui, quem eles querem que venha. Tem essa escuta. Em 2011 nós éramos só oito ceramistas em Paraty. Antes disso não tinha nenhum.”

A produção cerâmica no município começou pelas mãos do professor e artista Dalcir Ribeiro, muito influenciado pelas peças utilitárias trazidas de Cunha para Paraty há pouco mais de 50 anos. “Foi através de duas senhoras de lá, dona Anúncia e Dita Olímpia, que eu comecei a olhar a técnica da cerâmica de forma artística.” Mais ligados à rotina do mar, a cidade não tinha interesse pela arte feita com o barro, relembrou Ribeiro. “Hoje, acho que sou o único remanescente desse aprendizado – de olhar essa cultura – vindo de Cunha,” concluiu.

Fazem parte da programação Rosamar Corcuera, artista peruana conhecida por seu universo artístico fantasioso; João Aguiar, ceramista reconhecido pela fusão entre tradições cerâmicas brasileiras e italianas; Lu Chiata, que vai compartilhar a paixão pela arte do barro ao lado de Marcia Umbelino, profissional residente de Paraty.

Também terá a idealizadora do ‘Salão Ceramistas do Brasil’, Cibele Nakamura; Mario Pitangui, escultor, e o Duo Percurssão, com Gustavo Surian e participações do idealizador do Encontro Dalcir Ramiro e da curadora Luciana Marsilio.

Programação completa e inscrições podem ser acessadas através do perfil ‘Encontro Ceramistas Paraty’ nas redes sociais.