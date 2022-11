Encontro de Jongos do Vale do Café em Pinheiral será realizado neste sábado

Matéria publicada em 8 de novembro de 2022, 13:15 horas

Pinheiral – Pinheiral sedia neste sábado, dia 12, o Encontro de Jongos do Vale do Café, no Parque das Ruínas do Casarão, das 11h às 21h30, em comemoração ao mês da Consciência Negra. O evento contará com o apoio da Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo (SEMECULT) e terá início às 10 horas com uma recepção às comunidades jongueiras na Casa do Jongo.

O Encontro de Jongos do Vale do Café conta ainda com incentivo da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio e do Governo do Estado, com o apoio do Samba do Abacateiro e da Rede de Patrimônio Imaterial do Estado do Rio.

O evento, que é uma realização do Jongo de Pinheiral, da Rede de Jongo do Vale do Café, do Instituto Floresta e do CREASF – Centro de Referência Afro do Sul Fluminense será realizado no Parque das Ruínas, a partir das 12h com roda de boas vindas, barracas de artesanatos, comidas e bebidas. Às 15h será promovida a “Oficina de Oralidades” com Mestras e Mestres do Vale do Café.

Às 17h terá início o Encontro de Jongos do Vale do Café com abertura das rodas e a apresentação do grupo anfitrião Jongo de Pinheiral. Em seguida acontecerão as Rodas do Jongo das comunidades de Arrozal, Vassouras, Barra do Piraí e do Quilombo São José – Valença. Ao final, todo público será convidado para entrar na roda e dançar ao som dos tambores do Jongo.

O encerramento será às 21h30 com uma grande Roda de Samba que celebrará a união das comunidades negras do Vale e o Mês da Consciência Negra, no coração do Vale do Café, berço da cultura Bantu.

O encontro reunirá as cinco comunidades centenárias de Jongo do Vale do Café responsável pela criação do ritmo: Pinheiral, Arrozal, Vassouras, Barra do Piraí e Quilombo São José – Valença que tem como objetivo salvaguardar e divulgar o ritmo e promover a sustentabilidade de suas comunidades e da região do Vale do Café como um todo através do turismo étnico e da implantação do Circuito Afro do Vale do Café.

O Jongo

O Vale do Café foi o local onde o Jongo nasceu. As cinco comunidades herdeiras desta tradição, considerada “pai do samba” constituem o Circuito Afro do Vale do Café e foram reconhecidas em 2005 pelo Instituto de Patrimônio Histórico Nacional – IPHAN como patrimônio imaterial do Brasil.

A presidente do CREASF, Maria Amélia da Silveira Santos, mais conhecida como Meméia, falou sobre as expectativas do evento.

– Esperamos que o evento seja brilhante que possa marcar a história e a tradição do povo negro daqui da região do Vale do Café e, também, fazer com que o público que estiver presente e conhece a cultura popular do país, possa valorizar as culturas regional e local. Que seja uma oportunidade para que a população de Pinheiral possa valorizar a cultura da cidade, o jongo, capoeira, como tantas outras danças que agregam ao turismo e cultura. Será ainda um espaço de visitação do nosso memorial da escravidão, localizado no Parque das Ruínas. Esperamos que todos gostem e que os visitantes queiram voltar à nossa cidade para futuros eventos culturais – disse a presidente do CREASF.

– Será uma grande satisfação apoiar o Encontro de Jongos do Vale do Café, principalmente, pela tradição e raízes que tem a dança em nossa cidade. É nosso dever contribuir com a preservação da expressão das comunidades negras do sudeste, considerada patrimônio imaterial do Brasil desde 2010 – disse a secretária de Cultura, Aline Gouvêa.

– Estamos felizes em poder contribuir com o evento dessa cultura afro que é tão importante para a nossa cidade, que é intitulada Cidade do Jongo e ainda mais em receber a Rede de Jongo do Vale do Café. Espero que o evento seja proveitoso, que possa fortalecer a dança e fazer com que seja ainda mais reconhecida – destacou o prefeito Ednardo Brabosa.