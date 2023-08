Encontro de jovens evangélicos abre ‘Festival das Juventudes’ em Volta Redonda

Volta Redonda – O térreo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, foi tomado por jovens, nesse sábado (19), durante o encontro das juventudes evangélicas. Promovido pela Prefeitura de Volta Redonda, o evento abre o Festival das Juventudes, que ocorre através da Coordenadoria da Juventude (CoordJuv). O ponto alto do evento foi o show do artista Jhonas Serra, natural do Distrito Federal (DF), que tem sido alavancado como um dos principais representantes do cenário gospel nacional.

Com mais de 456 mil seguidores nas redes sociais, Jhonas Serra ficou conhecido internacionalmente pelos sucessos “Furioso Oceano”, “Só quero queimar” e “Se Até os Anjos se Prostram”. Uma das músicas mais esperadas também é “Faz a Terra Tremer”. O single foi lançado no início desse ano e faz parte do novo EP do cantor.

A coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez, explicou que “O festival das Juventudes é a programação cultural do agosto jovem em Volta Redonda.

“Neste sábado inicia com a programação mobilizada pelos conselheiros municipais da juventude. Neste primeiro dia o evento, foi um encontro das juventudes e movimentos religiosos de juventude da cidade. Fico feliz em ver tamanha mobilização das juventudes o que propiciou esse primeiro dia, que foi um grande sucesso”, ressaltou a coordenadora.

O pastor Carlinhos Almeida, da Juventude Viva, ressaltou que o Mês da Juventude tem sido uma iniciativa muito positiva para nossa cidade. “Para nós jovens evangélicos, ter o apoio da prefeitura tem sido muito abençoador. Todas as igreja da nossa cidade se empenham para desenvolver trabalhos com os jovens das nossas comunidades, que vão trazer uma mudança positiva na vida deles. Esse evento vem para unir todos esses esforços e ter o apoio da Coordenadoria da Juventude nos ajuda muito nessa tarefa”, disse, para emendar em seguida:

– Os jovens da nossa cidade têm um potencial incrível e iniciativas como essas ajudam a incentivar nossos jovens a ir no caminho certo pra que esse potencial seja desenvolvido e não desperdiçado com outras coisas sem valor que tentam seduzir nosso jovens. Fica aqui nosso muito obrigado à Coordenadoria da Juventude, à prefeitura municipal de Volta Redonda e a todos os envolvidos nessa ação”, agradeceu o pastor.

A programação do evento contou ainda com orações realizadas pelos membros do Projeto Velos – Evangelismo na Vila; Igor Campos, da Igreja Wesleyana; Ranieri, da Igreja Congregacional; pastor Cadu (Carlos Eduardo), da Família Viva; Filipe Abraão, da Igreja Wesleyana e com o pastor Deivison, da Igreja Batista Central.

Ainda de acordo com a programação, o pastor Chicão (Francisco Reis família Viva) falou aos participantes; teve apresentação da Unidade e Coordenação da Juventude e um ato profético com o pastor Carlinhos Almeida da família Família Viva, além da apresentação da Nação Music. O encerramento do primeiro dia do ‘Festival das Juventudes’ foi com a apresentação do Rampa Music.

*‘Festival das Juventudes’*

O evento faz parte do Mês da Juventude de Volta Redonda, que pelo terceiro ano consecutivo promove uma série de manifestações culturais na cidade. No dia 26, será o Luau com a Juventude Católica, às 17h, também no térreo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília.

Para o encerramento do ‘Festival das Juventudes’, a prefeitura de Volta Redonda contratou o show do rapper Abebe Bikila, conhecido pelo seu nome artístico BK’, considerado um dos nomes mais influentes do cenário do rap brasileiro. O show acontece no domingo, 27, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, a partir das 16h.

*Segurança*

Autoridades de segurança que atuam no município já fecharam o esquema de segurança que será adotado para os eventos de encerramento do ‘Festival das Juventudes’.

Toda a área estará controlada pelos agentes das forças de segurança, que também farão o monitoramento das câmeras através do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) e do Ônibus da Ordem Pública, garantindo a tranquilidade para todos que estarão no evento.