Encontro de Mães Atípicas discute informação e acolhimento em VR

Volta Redonda – O Centro-Dia para Pessoa com Deficiência II (Capd II) Synval Mury Glória, no bairro Siderópolis, em Volta Redonda, realizou na manhã desta quinta-feira (8) um evento dedicado a um tema ainda pouco debatido na sociedade: a maternidade atípica. O encontro reuniu mães e responsáveis por pessoas com deficiência, proporcionando um espaço de escuta, troca de experiências e fortalecimento da rede de apoio.

A programação incluiu uma palestra ministrada pela psicóloga Beatriz Nogueira, que abordou as especificidades da maternidade atípica – termo que se refere a mães de crianças e jovens com deficiência ou condições que demandam cuidados diferenciados. A vivência dessas mães costuma ser marcada por desafios como a sobrecarga emocional, questões de acessibilidade, o estigma social e, também, as vivências de afeto, aprendizado e potência que marcam a trajetória dessas famílias.

Jucilene tem o filho Guilherme da Paula atendido pelo Capd II, e esteve no evento desta quinta com seu marido. Ela considerou o encontro proveitoso e parabenizou os responsáveis pela unidade pelos serviços prestados. E não só as mães estiveram presentes. Fabrina é irmã de Beatriz Ferreira, também assistida no Capd do Siderópolis, e diz ter se emocionado com a experiência. “Foi incrível ouvir, conversar, ver os resultados. Eu agradeço à equipe do Capd por eles terem estendido a mão para minha irmã e cuidarem dela, que fica muito feliz quando vem até aqui. Agradeço, ainda, ao Poder Público, que tem olhado com carinho para nós, mães, irmãs, tias, toda a família. Eu chorei muito, porque foi muito bom ver minha irmã feliz”, disse.

A coordenadora do Capd II, Rosane Cândido, destacou a importância de iniciativas como essa para promover o acolhimento e a valorização dessas mães, muitas vezes invisibilizadas. “Nosso objetivo é criar um ambiente onde elas possam se sentir ouvidas, informadas e fortalecidas em sua caminhada”, afirmou.

As participantes foram recebidas com um café da manhã especial, preparado pela equipe do Capd II, além de ganharem flores. O evento foi encerrado com uma homenagem emocionante feita pelos próprios usuários do centro, reconhecendo o papel fundamental dessas mães e responsáveis em suas vidas. O encontro reforçou, ainda, a necessidade de políticas públicas e ações comunitárias que ampliem o suporte às famílias atípicas, promovendo inclusão, respeito e oportunidades para todos.