Encontro de Motociclistas marca a reabertura da Ilha São João para grandes eventos

Matéria publicada em 3 de julho de 2022, 13:56 horas

Falcões de Aço Moto Clube recebeu público de cerca de 15 mil pessoas nos três dias de evento

Volta Redonda- O 25º Encontro Nacional de Motociclistas, promovido pelo Falcões de Aço Moto Clube com apoio da Prefeitura de Volta Redonda, neste fim de semana, marcou o retorno dos grandes eventos de entretenimento à Ilha São João. O local, que recebeu manutenção e obras de reforma, está preparado para voltar a ser palco também de shows e ações culturais.

O parque de exposições da Ilha São recebeu praça de alimentação e vários shows de rock’n roll, inclusive, com apresentações especiais como a da Banda Municipal de Volta Redonda, que fez um concerto de rock na tarde de sábado e várias bandas de rock, que tocaram durante a noite e madrugada de sábado. O público e os motociclistas foram solidários e contribuíram espontaneamente com um quilo de alimento não perecível que serão doados à entidades assistenciais da cidade.

“Arrecadamos mais de 5 toneladas de alimentos e vamos ainda esta semana fazer esta distribuição às instituições cadastradas que atendem cerca de três mil famílias. Este é o nosso propósito, diversão, mas também a solidariedade com as entidades e famílias de Volta Redonda que precisam do alimento”, disse João Batista dos Reis, um dos organizadores e comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda.

O presidente do grupo Falcões de Aço, Manuel Esmeraldo Filho, afirmou que o Encontro atraiu motociclistas de todo o Brasil e estima ter recebido cerca de 15 mil pessoas na Ilha São João nos três dias do evento.

“A Ilha São João é o espaço certo para o nosso evento. O Encontro foi elogiado pelo público e pelos motociclistas. E o melhor não houve nenhum incidente, foi um encontro de paz e reunião das famílias. Agradeço muito a prefeitura pelo apoio, ao prefeito Neto, o que contribuiu muito para o sucesso do nosso evento. Finalizamos o evento com a certeza que ele foi nota 10 e fechado com chave de ouro”, falou Esmeraldo, destacando que o tradicional boi no rolete, presente em todas as edições do encontro, também foi uma das atrações.

O Prefeito Antônio Francisco Neto parabenizou o presidente do Falcões de Aço pela organização do evento. “A cidade se orgulha muito dos Falcões de Aço. Os motociclistas sempre foram grandes amigos do governo e fazemos questão de retribuir. A festa foi maravilhosa, organizada e o grupo está de parabéns. Quem veio a Ilha São João nesta reabertura do nosso grande espaço de lazer se divertiu muito. A Ilha não poderia ficar mais fechada. Ela, a partir de agora, está aberta e, em breve, vai voltar a receber muitos outros eventos. Nossa população merece ter este espaço sendo bem aproveitado”, disse o prefeito.

Motociclistas de várias partes do Brasil prestigiaram o evento

Os amigos Breno e Ney vieram da cidade mineira de Muriaé. Eles são integrantes do Fisssurados Moto Clube. “Não poderíamos perder este evento. Valeu muito a pena ter vindo. O evento de Volta Redonda é tradicional e fazemos questão de estar aqui”, disse Breno.

Da baixada Fluminense, estava presente, o motociclista Edmundo Cox e alguns amigos do seu grupo. “Eu e os amigos do nosso Moto Clube, o Bodes do Asfalto, estamos muito felizes em participar. O evento está bem organizado e a gente estava com saudades para encontrar milhares de amigos do país todo aqui”, disse.

Outro amante do motociclismo, Alcides Marcos, veio de Manaus (AM) para participar, junto com o seu grupo Legion Phoenix Moto Clube. “Fizemos uma programação para estar aqui em Volta Redonda. E quero agradecer ao presidente pela recepção. Volta Redonda é marcada em nosso coração e em todas as edições estaremos aqui”, disse Marcos.