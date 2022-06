Encontro entre prefeito, vereador e proprietário de terras discute sobre o terreno do Núcleo Fazendinha

Matéria publicada em 3 de junho de 2022, 12:35 horas

O consenso também permitirá que melhorias sejam levadas para o local

Volta Redonda – Um encontro entre o prefeito Antonio Francisco Neto, o vereador José Onofre da Silva, conhecido como Cacau da Padaria, e o proprietário das terras do Núcleo Fazendinha Dr. Arnaldo Barreira Cravo realizado nesta quarta-feira, dia 1º, teve como objetivo resolver a questão do processo de reintegração de terras do local. O terreno será cedido para a prefeitura de Volta Redonda, permitindo que um consenso seja alcançado até mesmo antes da audiência marcada para setembro.

Desde 1997 havia um processo de reintegração de terras na justiça do Núcleo Fazendinha. Recentemente, os moradores receberam uma carta sobre a reintegração de posse. O conselheiro fiscal do Furban-VR, Leandro Costa Panda, comentou sobre o caso:

– Com isso, as 200 famílias que moram no Núcleo Fazendinha não precisarão sair de suas casas, já que houve o entendimento entre a prefeitura e o proprietário por meio da intermediação do vereador que estava lá representando a população. O Furban já estava internamente fazendo o levantamento dos cadastros das famílias do local, mas como esse encontro, as partes entenderam que não há necessidade dessa briga judicial. Um Plano Municipal Habitacional em Volta Redonda é urgente e necessário e com entendimentos como esse provoca uma ação conjunta do Furban, IPPU, SMAC, SAAE e SMI para levar dignidade e segurança aos moradores em áreas de posse, em especial, do Núcleo Fazendinha. Muito importante citar os conselheiros Robson e Sidney Carioca do Furban-VR, que também estiveram muito envolvidos nessa luta.

O Núcleo Fazendinha é ligado ao bairro Vila Brasília, onde mora o vereador Cacau da Padaria que intermediou a reunião entre as partes. Com o contato com a prefeitura, e como também foi dito por Leandro Costa, se torna mais fácil que projetos de infraestrutura sejam levados para os moradores do local.

– Saneamento para a Rua Antonio Francisco Neto e para a Rua Narciso, reforma do campo de futebol e o asfaltamento da região são alguns dos projetos que pretendemos levar para o Núcleo Fazendinha – comentou o vereador.