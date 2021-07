Encontro inter-religioso do MEP reúne diferentes lideranças religiosas

Matéria publicada em 18 de julho de 2021, 11:52 horas

Volta Redonda- Para somar as movimentações referente ao 67º aniversário de emancipação política de Volta Redonda, o Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) promoveu na manhã de sábado, dia 17, um colóquio inter-religioso, via plataforma digital.

De acordo com o conselheiro do MEP, Pedro Paulo Vidal, O movimento dentro de sua atuação sociopolítica, inter-religiosa e apartidária possibilitou aos volta-redondenses, na data da emancipação política Volta Redonda, um momento de comunhão dialogal, na perspectiva da memória, história e esperança para dias melhores para a cidade.

Quem também mediou o colóquio ao lado de Pedro Paulo, foi José Maria da Silva, Zezinho, membro do MEP.

A Live contou com a participação de nove pessoas que fizeram a preleção em dois momentos: Mãe Ciça Morais (Centro Espirita Nossa S. da Guia, Umbanda); Missionário Daniel Corrêa do Carmo (Igreja Evangélica); Padre Juarez Carvalho Sampaio (Igreja Católica Apostólica Romana); Pastor Rodrigo Matias (Evangélico), via áudio; Padre Jean Carlos Schmidt (Luterano), via áudio; Professor Valdeci de Oliveira (Centro de Estudos Bíblicos); Professora Nair Ângela de Santana (Conselho Espirita da Unificação de VR); Sid Soares Elias (Conselho dos Terreiros-Umbanda e Candomblé); e Vanduira Maria Nobre Hernandez representando o Centro Espírita A Caminho da Luz.

Após as declarações dos religiosos, Patrícia Barbosa, estudante do MEP, aniversariante no dia 16 de julho, deixou uma mensagem de gratidão e esperança para toda Volta Redonda. “Agradeço a oportunidade de falar aqui, desejo que Volta Redonda seja invejável na saúde, na educação, no transporte público, no lazer, na diminuição da violência, e que tenha um ar puro. A cidade tem capacidade para vencer, desde que saibamos participar e escolher nossos governantes”, disse Patrícia.

O Padre Juarez, antes do término da live, sugerir uma oração do Pai Nosso, e em seguida os parabéns para Volta Redonda.

De acordo Zezinho, após os agradecimentos, os presentes sinalizaram um novo encontro em setembro.

“Momento muito rico, comunhão fraterna, respeitosa para com os diferentes. Na oportunidade, ficou claro a necessária aproximação de todos naquilo que é essencial para que Volta Redonda seja moderna, acolhedora, inclusiva e saudável para se viver, diante das novas realidades”, destacou Zezinho.

Confira a gravação do encontro: https://youtu.be/P8cpoZIMnsk