Encontros bilaterais marcam reunião de chanceleres no G20

Rio de Janeiro – A reunião de Chanceleres do G20, ocorreu nos dias 21 e 22 de fevereiro, e o Brasil, como presidente do fórum e condutor das sessões, foi o protagonista em encontros bilaterais, modelo de reunião entre dois entes de Estado, fundamental para o avanço de assuntos, acordos e cooperações estratégicas.

No total, o Brasil realizou, nos dois dias, 17 reuniões, tanto como representações de países-membros quanto de países e organizações internacionais convidadas, em horários alternativos aos das sessões oficiais. De acordo com informações do Itamaraty, todos os ministros que compareceram ao evento no Rio de Janeiro, na Marina da Glória, solicitaram reuniões bilaterais com o Brasil.

A embaixadora Maria Luisa Escorel, que atua como Secretária de Europa e América do Norte do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, ressaltou a relevância de encontros desse tipo entre os chanceleres. “Às vezes, nas bilaterais se discutem até coisas mais importantes do que durante o plenário. São grandes oportunidades para discutir os interesses comuns, sejam questões bilaterais, questões regionais ou questões globais. São oportunidades em que as duas autoridades estão mais próximas, de uma maneira mais privada, em que se sentem mais à vontade para tocar nos assuntos mais sensíveis”, colocou a embaixadora.

Como as reuniões acontecem?

Neste caso, o Brasil como anfitrião, não solicita as bilaterais, mas recebe os pedidos via MRE, geralmente por intermédio das embaixadas dos países correspondentes. As reuniões bilaterais realizadas pelo Brasil tiveram a presença do ministro Mauro Vieira e do sherpa do G20 Mauricio Lyrio e foram acompanhadas, a depender da temática e do país participante, de secretário ou secretária específica indicado pelo Itamaraty.

A pauta destes encontros é acordada antes da reunião. Na esfera do G20, os principais temas são os relacionados à própria agenda do fórum e as bilaterais duram entre trinta minutos e uma hora, tempo mais enxuto devido à dinâmica da reunião de Chanceleres. Os representantes dos países têm a oportunidade de destacar quais os temas de maior importância para suas nações e de adiantar intervenções que serão feitas nas sessões gerais, por exemplo. Foram destinadas oito salas para estes encontros, também liberadas para bilaterais dos países membros e convidados do G20, bem como as organizações internacionais presentes.

Conflitos internacionais em pauta

A embaixadora Maria Luisa Escorel salientou que as pautas apontadas como prioritárias pelo Brasil na presidência do G20 são consenso entre os participantes, com destaque ao tema da reforma da governança global, que entrou nos debates bilaterais. “À luz da situação do mundo em termos geopolíticos, da questão dos conflitos que vêm se multiplicando e se agravando, não há como escapar de uma reforma da governança global, seja do Conselho de Segurança da ONU, seja das organizações financeiras. É preciso encontrar soluções para que a comunidade internacional esteja mais preparada para lidar com essas questões tão sensíveis que vem afetando o mundo inteiro”, pontuou.

“Nós temos muito otimismo em relação à possibilidade de conseguir resultados mais concretos dos que foram atingidos no passado em todas essas esferas”, concluiu a embaixadora ao tratar da questão. Na fala de abertura da Reunião de Chanceleres, na quarta-feira (21), o ministro Mauro Vieira frisou que não há interesse em se viver em um mundo fraturado, fazendo a opção pela paz.

Fonte: G20 Brasil