Enel Brasil lança edital de chamada pública de projetos de eficiência energética

São Paulo, Rio e Ceará – A Enel Brasil lançou a Chamada Pública (CPP 001/2023) para financiamento de projetos de eficiência energética nas três distribuidoras do Grupo no país. Até o dia 3 de julho de 2024, clientes das concessionárias da Enel em São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, que atendam aos requisitos descritos no edital, poderão inscrever seus projetos de eficiência energética. Ao todo, serão disponibilizados R$ 38 milhões, sendo R$ 12 milhões para iniciativas de Iluminação Pública e R$ 26 milhões para projetos de outras tipologias.

Financiada pelo Programa de Eficiência Energética (PEE) da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a Chamada Pública busca tornar o processo de seleção de projetos mais transparente e democrático. O edital completo está disponível para consulta dos consumidores interessados nos sites:

https://enel.chamadapublica.com.br/ e https://www.peeenel.com.br/

Como participar?

Estão aptos a participar da CPP 01/2023 clientes das classes de Comércio e Serviços, Industrial, Residencial, Rural, Poder Público, Serviço Público e Iluminação Pública. As propostas podem abranger temas como: troca de equipamentos por modelos mais eficientes, modernização de sistemas motrizes, instalação de aquecedores solares e sistemas fotovoltaicos, modernização de sistemas de iluminação e refrigeração, entre outros. A execução dos projetos selecionados está prevista para ocorrer em 2025.

A seleção das propostas inscritas na Chamada Pública passará pela fase de análise e classificação, considerando a documentação obrigatória, qualidade das iniciativas, desenvolvimento da proposta e ações inovadoras. O processo de avaliação segue metodologia definida pela ANEEL, por meio de uma Comissão Julgadora, que irá analisar e pontuar os projetos submetidos de acordo com os critérios estabelecidos em edital.

Márcia Massotti, diretora de Sustentabilidade na Enel Brasil, enfatiza a importância das Chamadas Públicas realizadas anualmente pela empresa. “Ao abrir espaço para iniciativas inovadoras de eficiência energética, buscamos respaldar projetos que resultem não apenas em vantagens econômicas, mas também em impactos positivos para a sociedade e o meio ambiente”, diz a executiva.

Márcia destaca que a empresa está empenhada em selecionar e apoiar propostas que atendam e incorporem, além das demandas energéticas dos clientes, práticas inovadoras e sustentáveis, alinhadas aos compromissos da companhia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. “Queremos ir além do tradicional com os projetos de Chamada Pública, ao buscar iniciativas que impulsionem não apenas o setor energético, mas também a sustentabilidade e a qualidade de vida das pessoas”, finaliza.

Em São Paulo, o valor dos projetos propostos poderá ser de R$ 1 milhão a R$ 4 milhões. Já no Rio de Janeiro, os projetos terão valores entre R$ 400 mil e R$ 800 mil. No Ceará, os aportes nos projetos podem variar entre R$ 250 mil e R$ 500 mil.

Workshop da Chamada Pública de Projetos

No primeiro semestre de 2024, a distribuidora vai realizar o workshop de Chamada Pública de Projetos, que tem como objetivo divulgar os investimentos realizados pela empresa anualmente, além de apresentar alguns projetos inovadores já contemplados em edições anteriores, além dos valores disponibilizados por estado, legislação, cronograma, processo de contratação, entre outros temas. Durante o workshop, os participantes poderão esclarecer eventuais dúvidas a respeito do edital.

O Programa de Eficiência Energética das distribuidoras da Enel no Brasil existe desde 1998 e já investiu, com suas três distribuidoras, aproximadamente R$ 1,7 bilhão em 943 projetos com foco no consumo eficiente de energia em equipamentos, instalações elétricas, processos, ações educacionais e usos finais de seus clientes.

Ao assumir um compromisso público com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, o programa Enel Compartilha Eficiência coloca em prática uma iniciativa que colabora com a melhoria da eficiência energética, impulsionando o ODS de número 7: assegurar energia limpa, confiável, sustentável, moderna e a preço acessível para todos.