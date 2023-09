Enel Distribuição lança nova campanha de negociação de dívidas

Estado do Rio – Os clientes da Enel Distribuição Rio que estão com contas de energia em atraso têm uma nova oportunidade para negociar suas dívidas a partir de hoje (19). Aproveitando o Mês do Cliente, que ocorre todos os anos em setembro, a empresa iniciou uma campanha de renegociação com condições especiais.

Para participar, o cliente precisa ter, pelo menos, uma fatura vencida há, no mínimo, 61 dias. Além da conta de energia, o cliente deverá apresentar sua documentação nos canais de atendimento. Os clientes que já possuem parcelamento vigente não podem participar da ação, válida até o dia 30 de setembro.

A companhia oferece a possibilidade de pagamento em até 12 parcelas sem juros. Além disso, estarão disponíveis condições facilitadas para pagamento à vista. Os valores serão incorporados dentro das próprias contas de energia dos consumidores. As negociações podem ser realizadas por meio dos canais de atendimento da Enel, como site, aplicativo, lojas de atendimento ou pela Central de Relacionamento (0800 280 0120).

“Estamos sempre buscando alternativas para flexibilizar a negociação dos débitos de nossos clientes. Sabemos que muitos consumidores sem emprego e renda podem se beneficiar com a campanha”, afirma Ana Teresa Raposo, diretora de Mercado da Enel Distribuição Rio.

Serviço

Para solicitar serviços ou informações, os clientes da Enel Distribuição Rio podem entrar em contato pelo aplicativo Enel Rio, que pode ser baixado gratuitamente; pelo site da companhia (www.enel.com.br); pelas redes sociais – Facebook (facebook.com/enelclientesbr) e Twitter (@enelclientesbr) – ou ainda pela Central de Atendimento (0800 28 00 120).

Outra opção é falar com a Enel pelo do WhatsApp, enviando um “Olá” para o número (21) 99601-9608. A atendente virtual Elena irá atender, ingressando serviços como Falta de Energia, Consulta de débitos, Envio de 2ª via da conta e respondendo às perguntas mais frequentes.

Sobre a Enel Distribuição Rio

A Enel Distribuição Rio, subsidiária da multinacional italiana Enel, atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia. A estratégia de atuação da Enel é baseada no seu Plano de Sustentabilidade e nos compromissos assumidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.