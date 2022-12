Enel Distribuição Rio reforça medidas contra golpe envolvendo falso pagamento de faturas - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de dezembro de 2022, 12:45 horas

Rio de Janeiro – O golpe envolve a criação de sites e perfis falsos que se passam pela Enel com o objetivo de enganar os clientes, coletar dados pessoais e emitir documentos de pagamento falsos, inclusive via PIX. A fraude pode aparecer ainda no topo do ranking dos buscadores (Google, Bing, Yahoo e outros) quando o consumidor pesquisa algum serviço, como por exemplo, a emissão de segunda via de faturas, induzindo maliciosamente o consumidor a entrar em um ambiente falso, onde há a opção de pagamento da conta de energia por meio de PIX, modalidade que não é aceita pela Enel Rio.

A distribuidora reforça as principais recomendações de segurança contra o golpe:

1. O site oficial da Enel é o https://www.enel.com.br. Note que, no endereço seguro e verificado da Agência Virtual é possível, dentro da área restrita após o login e senha, emitir a segunda via de conta e solicitar outros serviços. Nele, há indicação de site seguro em que aparece o protocolo HTTPS no início da URL, com um cadeado de proteção. Sites falsos não trazem este cadeado e geralmente apresentam caracteres suspeitos como o “@” (arroba) e isto deve ser observado pelos clientes.

2. Além do site www.enel.com.br, a companhia também disponibiliza a seus clientes seu aplicativo oficial Enel, que pode ser baixado na Google Play ou na Apple Store; o WhatsApp Elena (somente no número (21) 99601-9608) e a Central de Relacionamento (0800 28 00 120).

3. A Enel Brasil possui perfis oficiais voltados para seus clientes nas plataformas Twitter, Facebook e Instagram. Nesses perfis, a companhia redireciona o contato para os canais seguros para dar prosseguimento a pedidos e acompanhamentos.

4. Nas redes sociais, há diversas formas de identificar perfis falsos. Procure observar a data de criação do perfil, conferindo a data da primeira publicação feita. Se o perfil for recém-criado, há fortes indícios de que seja falso. O número de publicações também é outro ponto a ser observado. Veja, também, o número de seguidores e a quantidade de interações (número de curtidas e comentários) que, quando baixos, indicam se tratar de perfis falsos. Isso também vale para a baixa qualidade de fotos e imagens, bem como se a conta é verificada pela plataforma/rede social com o símbolo

5. Fique atento a saudações e em toda a linguagem utilizada nos e-mails, sites suspeitos e SMS. Muitas comunicações falsas utilizam uma linguagem informal como “querido(a) cliente”, protocolo que não é adotado pela Enel. Em casos assim, seja cuidadoso e não clique em nenhum link ou botão. Atenção: a Enel nunca aborda clientes solicitando códigos enviados para o seu celular ou senhas de acesso.

6. Os boletos originais devem estar identificados como Enel, Banco do Brasil ou Itaú, e as opções de pagamento disponíveis são: débito automático, Internet Banking, caixas eletrônicos ou postos de pagamento. O nome do titular da conta e seus dados pessoais devem constar no documento. No site https://www.enel.com.br/pt/boleto.html, você pode verificar todos os detalhes da conta que chega até a sua casa e dos boletos que são emitidos.

7. Caso receba algum boleto diferente, não pague e entre em contato com a Enel para verificação e confirmação.

8. Fique sempre alerta para links falsos de cobrança recebidos pelas redes sociais.