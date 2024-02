Enel promove mutirão para mais de 300 podas em Itatiaia

Itatiaia – A Enel Distribuição Rio anunciou nesta quarta-feira (28) que está adotando um cronograma de ações proativas para melhorar o fornecimento de energia em toda a sua área de concessão e, agora, leva um mutirão de serviços de poda para a cidade de Itatiaia. O objetivo é realizar a manutenção preventiva da vegetação. Nesta quarta e quinta-feira (29), equipes da Enel, com apoio da prefeitura, estão executando o serviço em bairros como Centro, Jardim Itatiaia, Campo Alegre e Jardim Paineiras.

No total, estão previstas cerca de 350 podas até o fim desta operação, tornando as redes elétricas da região mais seguras. O contato de galhos com a fiação e a queda de galhos e árvores sobre a rede são algumas das causas mais comuns de interrupções do fornecimento de energia, especialmente no verão, devido às chuvas e ventos.

“Esse é um trabalho muito importante, que deixa nossa rede menos suscetível às intempéries do tempo, mitigando o número de ocorrências em dias de fortes chuvas e ventos. Estamos agindo com todo cuidado e respeito com a vegetação e contando também com o importante suporte da Prefeitura de Itatiaia, parceira fundamental para esta ação”, destaca José Luís Salas, diretor de Operações de Redes da Enel Distribuição Rio.

Por lei, a atribuição pelo manejo da vegetação nas cidades é das prefeituras. No entanto, há uma importante parceria da distribuidora que atua em podas preventivas de galhos próximos à rede elétrica e podas corretivas quando os galhos estão encostando na rede ou apresentam riscos de acidentes elétricos.

A operação realizada durante esta semana em Itatiaia está mobilizando oito equipes, não apenas para a execução das podas, mas para a realização do recolhimento do material retirado e encaminhamento para descarte apropriado. Entre os profissionais envolvidos, estão técnicos de segurança, supervisores e também gestores da Enel acompanhando as atividades.