Enem PPL: 239 jovens do Degase disputam vaga no ensino superior - Diário do Vale

Enem PPL: 239 jovens do Degase disputam vaga no ensino superior

Matéria publicada em 10 de janeiro de 2023, 18:58 horas

Provas estão sendo realizadas nesta terça e quarta nas unidades socioeducativas do Estado

Nos próximos dois dias (10 e 11), 239 jovens que cumprem medidas socioeducativas no Degase, veiculado à Seeduc, farão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL), correspondente ao ano de 2021.

As provas serão aplicadas nas unidades socioeducativas de internação e semiliberdade, além do campus da Coordenação de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, totalizando 26 unidades em todo o Estado.

O Enem PPL tem como principal finalidade a avaliação individual do desempenho do participante ao final do ensino médio. O Exame será constituído de 4 provas objetivas e uma redação em Língua Portuguesa. Cada prova objetiva terá 45 (quarenta e cinco) questões de múltipla escolha. No exame, os jovens são avaliados nas matérias de: Humanas, Natureza, Linguagens, Matemática e Redação.

Nesta terça, foram aplicadas as provas de linguagens, códigos, ciências humanas e redação. E amanhã, serão aplicadas as provas de ciências da natureza e suas tecnologias e Matemática. A aplicação terá 5 horas de duração.

O Degase realiza as provas em suas unidades desde 2010 e, segundo a Divisão de Pedagogia do Departamento, ao longo destes anos há histórias de adolescentes aprovados para cursar o nível superior em universidades públicas nas áreas de Direito, Pedagogia, Teologia, entre outras. Além disso, os socioeducandos também conseguiram bolsas de estudo em universidades privadas por meio do ProUni, utilizando resultados obtidos nas avaliações do Enem.

– A educação é nossa prioridade e deve ser acessível para todos. A oportunidade de experimentar a dinâmica de participação em um processo seletivo acadêmico é oferecida para todos os jovens privados de liberdade que já concluíram o ensino médio ou estão cursando este nível de ensino. Estes adolescentes continuam em constante evolução e contam com o estímulo e apoio dos nossos profissionais que atuam nos colégios estaduais que funcionam nas unidades socioeducativas de internação de todo o Estado – pontuou a secretária estadual de Educação, Patrícia Reis.

O resultado das provas ainda será divulgado, posteriormente, e ficará disponível para ser acessado pelo responsável pedagógico de cada unidade socioeducativa por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), utilizado para pleitear vagas no ensino superior. Também ficará a cargo deste profissional a divulgação das informações e resultados do exame aos participantes privados de liberdade.

Para o diretor-geral do Degase, Victor Poubel, a participação dos jovens neste concurso vai além dos resultados obtidos nas avaliações.

– É de suma importância que seja proporcionado aos socioeducandos a oportunidade de participar de exames como o Enem, porque isso fortalece a reflexão sobre a possibilidade de construção de um novo projeto de vida. No Degase, eles contam com o suporte dos profissionais das escolas e das unidades socioeducativas, além das equipes técnicas multidisciplinares de acompanhamento da medida, compostas por pedagogos, psicólogos e assistentes sociais do Departamento, que os ajudam a trabalhar os aspectos educacionais, sociais e psicológicos envolvidos neste processo – finalizou o diretor.