Energia elétrica sobe 16,69% em um ano e pressiona inflação - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de março de 2023, 08:08 horas

Novas tarifas vigoram a partir desta quarta-feira, 15 de março, com reajuste de 7,4% em 2023

Estado do Rio – A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) autorizou, nesta terça-feira (14), o reajuste tarifário anual da Light Serviços de Eletricidade S/A, que fornece energia elétrica a 4,7 milhões de unidades consumidoras no Rio de Janeiro e em mais 36 municípios fluminenses. As novas tarifas entram em vigor nesta quarta-feira (15). Com a decisão, os reajustes de energia em 2022 e 2023 somam 16,69% para o consumidor dos municípios atendidos pela concessionária no Estado do Rio, considerando o reajuste de 8,65% que a Aneel adotou no ano passado.

Os itens que mais impactaram os percentuais autorizados foram custos de transmissão, custo de energia adquirida e o efeito da retirada de componentes financeiros.

O efeito médio da alta tensão refere-se às classes A2 (de 88 a 138 kV) e A4 (de 2,3 a 25 kV). Para a baixa tensão, a média engloba as classes B1 (Residencial e subclasse residencial baixa renda); B2 (Rural: subclasses, como agropecuária, cooperativa de eletrificação rural, indústria rural, serviço público de irrigação rural); B3 (Industrial, comercial, serviços e outras atividades, poder público, serviço público e consumo próprio); e B4 (Iluminação pública).

Enel

Os municípios atendidos pela Enel (antiga CERJ) terão reajuste médio, de 3,28%, que também passa a vigorar a partir desta quarta-feira (15). Para consumidores de baixa tensão, em sua maioria clientes residenciais, a alta foi, em média, de 6,18%. Para os clientes de média e alta tensão, em geral indústrias e grandes comércios, houve uma redução de, em média, 4,91%.